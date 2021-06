Griechenland: 150-Euro-Gutschein an 18- bis 25-Jährige für Erstimpfung gegen Corona

In Griechenland sollen künftig junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren eine Bezahlkarte im Wert von 150 Euro bekommen, wenn sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Dies kündigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Montag in Athen an.

Serbien etwa hatte das Prämienprinzip bereits vor Wochen angekündigt, nun macht es auch Griechenland. Jeder im Mittelmeerland im Alter von 18 bis 25 Jahren, der sich die erste Dosis eines Corona-Impfstoffs verabreichen lässt, soll 150 Euro bekommen. Im Gegensatz zu Serbien, wo an alle Über-16-Jährigen 25 Euro Prämie für das Corona-Vakzin ausgezahlt werden, soll dies in Griechenland in Form eines Gutscheins vonstattengehen.

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kündigte die Initiative der Regierung am Montag in Athen an. Auf diese Weise soll die Impfrate im Land vor der Sommerurlaubssaison erhöht werden. Der 53-jährige Premierminister erklärte bei einem Ministertreffen:

"Mit der ersten Impfung werden (sie) eine Prepaid-Karte von 150 Euro erhalten."

Es sei eine "Verpflichtung gegenüber der Jugend, ein Geschenk aus Dankbarkeit", fügte Mitsotakis hinzu. Das Angebot der Regierung – als "Freiheitspass" bezeichnet – richtet sich an 940.000 junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren. Anspruch auf die Geldprämie hätten laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sowohl jene, die bereits mindestens eine erste Dosis erhalten haben, als auch jene, die bis zum Ende des Jahres mit einem Corona-Vakzin immunisiert werden. Insgesamt sind dafür bis zu 141 Millionen Euro eingeplant.

Ziel ist, dass in dem Elf-Millionen-Einwohner-Land bis Ende Juli knapp 60 Prozent der Bevölkerung vollgeimpft sind.

Das Geld werden die jungen Menschen ab dem 15. Juli für ihren Sommerurlaub und kulturelle Veranstaltungen ausgeben können. Vorgesehen ist, das sie damit etwa Hotelbuchungen, Fähr- und Flugtickets oder Konzerte und Museumsbesuche bezahlen können. Darüber hinaus sollen sie im August einen Monat lang kostenlosen Internetzugang auf ihren Mobiltelefonen erhalten.

Griechenland hatte die erste Welle der COVID-19-Pandemie relativ gut überstanden, war aber im November gezwungen, einen zweiten Lockdown zu verhängen, um mit einem Wiederanstieg der Fälle fertig zu werden, der das öffentliche Gesundheitssystem komplett zu überfordern drohte. Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr registrierte Griechenland bislang insgesamt mehr als 420.000 Corona-Fälle und mehr als 12.600 Todesfälle im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung.

Erst vergangene Woche hatte das Mittelmeerland im Zuge der sinkenden Corona-Zahlen die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Einem Reuters-Bericht zufolge gelten derzeit 33 Prozent der Griechen als vollständig geimpft. Ab Montag können jene auch ohne Selbsttests etwa zur Arbeit oder in Fitnessstudios gehen.

Angeblich aus Sorge vor der sogenannten Delta-Variante des SARS-CoV-2-Erregers prüft die Regierung weitere Anreize zur Steigerung der Impfrate.

