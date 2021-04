Russland verhängt Einreiseverbot gegen acht EU-Vertreter

Am Freitag teilte das Außenamt in Moskau mit, dass acht Vertretern aus EU-Staaten die Einreise untersagt wird. In der Erklärung beschuldigt Moskau die EU, "offen und absichtlich" die Unabhängigkeit der russischen Innen- und Außenpolitik zu untergraben.