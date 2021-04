Russischer Inlandsgeheimdienst nimmt ukrainischen Konsul vorübergehend fest

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat am Freitag den ukrainischen Konsul in Sankt Petersburg festgenommen. Der Diplomat wurde einige Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die ukrainischen Behörden bezeichneten den Fall als einen "feindseligen Akt".

Der Föderale Sicherheitsdienst der Russischen Föderation (FSB) hat am Samstag von der Festnahme eines ukrainischen Diplomaten in Sankt Petersburg berichtet. Demnach wurde Konsul Alexander Sossonjuk noch am 16. April auf frischer Tat ertappt, nachdem er von einem russischen Bürger Geheiminformationen aus Datenbanken der russischen Sicherheitsbehörden erhalten haben soll. In einer Pressemitteilung wies der FSB darauf hin, dass solche Aktivitäten "mit dem Status eines Diplomaten unvereinbar" seien und einen "ausgeprägt feindseligen Charakter" gegenüber der Russischen Föderation hätten. Die Behörde betonte extra, dass man gegen den Verdächtigen im Einklang mit dem Völkerrecht vorgehen werde.

Seinerseits teilte der Pressesprecher des ukrainischen Außenministeriums Oleg Nikolenko am Samstag mit, Sossonjuk sei für einige Stunden festgenommen worden und befinde sich momentan in der diplomatischen Vertretung der Ukraine in Sankt Petersburg. Er bezeichnete den Fall als "eine weitere Provokation vor dem Hintergrund der destabilisierenden Handlungen Russlands". Das Außenministerium in Kiew kündigte eine Antwort gemäß dem "Gegenseitigkeitsprinzip" an. Der stellvertretende Außenminister der Ukraine Jewgeni Jenin bezeichnete die vorübergehende Festnahme des als einen "feindseligen Akt".

Russische Medien berichteten, dass Sossonjuk des Landes verwiesen werden könnte. Demnach arbeitete er mindestens seit Oktober 2012 im Generalkonsulat der Ukraine in Sankt Petersburg.

Nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen genießen Diplomaten im jeweiligen Empfangsstaat Immunität. Trotzdem können sie ihr Aufenthaltsrecht einbüßen, wenn sie gegen die örtlichen Gesetze verstoßen oder sich gegenüber dem Empfangsstaat feindselig verhalten.

