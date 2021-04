"Ukraine oder Tod": US-Militärattaché in Kiew trägt ukrainische Militäruniform im Donbass

Die US-Militärattachée in Kiew Brittany Stewart besuchte am Freitag Einheiten der ukrainischen Armee an der Kontaktlinie im Osten. Dabei trug sie die Uniform einer Brigade mit einem Chevron, auf dem ein Totenkopf und Aufschrift "Ukraine oder Tod" abgebildet sind.

Eine US-Delegation mit der Militärattachée in Kiew, Oberst Brittany Stewart, besuchte am Freitag das Gebiet der Militäroperation in der Ostukraine und machte sich mit der Lage an der Kontaktlinie vertraut. Auf einigen Fotos, die von dem Stab der Militäroperation veröffentlicht wurden, trug Stewart die Uniform der 72. selbständigen mechanisierten Brigade mit einem Chevron, auf dem ein Totenkopf und Aufschrift "Ukraine oder Tod" abgebildet sind.

Die Brigade wurde im Jahr 2017 nach einer Einheit der Streitkräfte der Ukrainischen Volksrepublik aus dem Jahr 1918 benannt. Die Einheit hieß "Schwarze Kosaken", ihre Soldaten sollen angeblich dasselbe Chevron getragen haben.

Die Lage im Donbass spitzt sich seit Februar zu. Verletzungen des zuletzt brüchigen Waffenstillstandes und schwerer Beschuss nehmen zu. Die ukrainische Armee und Streitkräfte der "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk werfen sich gegenseitig Provokationen vor.

Nach Angaben der selbst ernannten Republiken bereitet Kiew eine groß angelegte Offensive vor. Im März erklärte der Oberkommandeur der ukrainischen Streitkräfte Ruslan Chomtschak, ein solches Szenario sei möglich. Inzwischen wirft die Ukraine Russland vor, seine Truppen an die ukrainische Grenze zu verlegen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte darauf, die Manöver russischer Truppen auf russischem Hoheitsgebiet stellen keine Gefahr für andere Staaten dar.

