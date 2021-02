Nach Tod einer Zehnjährigen bei TikTok-Challenge: App sperrt Nutzer unter 13 Jahren in Italien

Nach dem tragischen Tod eines zehnjährigen Mädchens aus Palermo bei einer TikTok-Challenge Ende Januar will der Kurzvideo-Dienst künftig mehr für den Schutz minderjähriger Nutzer tun. So sollen alle User unter 13 Jahren in Italien von der Plattform verbannt werden.