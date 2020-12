Italien: Familien der Corona-Opfer klagen Behörden an und fordern 100 Millionen Euro Schadensersatz

Rund 500 Angehörige von Menschen, die in Italien an COVID-19 gestorben sind, erklärten am Mittwoch, dass sie Klagen gegen Behörden einreichen und 100 Millionen Euro Schadensersatz fordern. Die Behörden seien im Kampf gegen die Pandemie gescheitert, so die Kläger.