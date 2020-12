Wirtschaftsprognose vom ifo-Institut: Lockdown bis März 2021 und massiv steigende Arbeitslosenquote

Zum Abschluss eines turbulenten Jahres, welches der deutschen Wirtschaft viel abverlangt hat, stellt das ifo-Institut in einer Online-Pressekonferenz seine Prognose für die kommenden zwei Jahre vor. Laut dieser Prognose steht eine massiv steigende Anzahl an Arbeitslosen und Insolvenzen an - sowie ein bis März 2021 anhaltender Lockdown.