Iran: Untersuchung des Absturzes von Raisis Hubschrauber wirft weitere Fragen auf

Iranische Ermittler müssen die Ursache des Hubschrauberabsturzes, bei dem Präsident Ebrahim Raisi ums Leben kam, noch ermitteln, schließen aber Sabotage aus. Dies berichtete der staatliche Rundfunk IRIB am Mittwoch.



Der in den USA hergestellte Hubschrauber Bell 212, in dem sich Raisi und Außenminister Hossein Amir-Abdollahian befanden, stürzte am 19. Mai in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan ab, alle Personen an Bord kamen ums Leben.

Der Generalstab des iranischen Militärs ist mit der Untersuchung der Ursache beauftragt worden.

"Eine Explosion, die möglicherweise durch Sabotage während des Fluges oder einige Sekunden vor dem Aufprall auf den Berghang ausgelöst wurde, ist ausgeschlossen", heißt es in der vom Generalstab herausgegebenen Erklärung, wie IRIB berichtet.

Nach Prüfung der Unterlagen und Aufzeichnungen über das Präsidentenflugzeug wurden "keine Mängel festgestellt, die den Unfall in Bezug auf Reparaturen und Wartung hätten beeinflussen können", so das Militär weiter. Auch das Gewicht des Hubschraubers habe beim Start "innerhalb der zulässigen Grenzen" gelegen.

Der Präsidentenhubschrauber hatte 69 Sekunden vor dem tödlichen Absturz das letzte Mal mit den beiden anderen Maschinen der Gruppe kommuniziert und kein Notsignal gesendet, heißt es in dem Bericht. Ein Problem mit den Funkgeräten wurde ebenfalls ausgeschlossen, da die beiden verbleibenden Hubschrauber weiterhin miteinander kommunizierten, während bei den Überresten des Präsidentenflugzeugs "keine Spuren elektronischer Kriegsführung" festgestellt wurden.

Die Ursache des Unglücks ist nach Angaben des Generalstabs noch nicht geklärt. In seinem Bericht heißt es jedoch, dass die Wetterbedingungen auf der Rückflugroute angesichts der neuesten Dokumente und der Aussagen der Piloten und Passagiere der unversehrt gebliebenen Hubschrauber "weiter untersucht werden müssen."

Raisi wurde am vergangenen Mittwoch in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt. Die Regierung in Teheran gab bekannt, dass die Wahl seines Nachfolgers am 28. Juni stattfinden wird. In der Zwischenzeit hat Vizepräsident Mohammad Mokhber mit dem Segen des Obersten Führers Ajatollah Ali Khamenei das Amt des Präsidenten übernommen.

Die Registrierung der Kandidaten wird am 30. Mai beginnen und bis zum 3. Juni laufen. Berichten zufolge werden die Kandidaten vom Wächterrat überprüft, einem 12-köpfigen Gremium von Geistlichen und Juristen, das für die Durchführung der Wahlen zuständig ist. Der Wahlkampf soll vom 12. bis 27. Juni laufen.

