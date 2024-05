Mörderische Sanktionen: Weißrussland macht USA für Tod des iranischen Präsidenten verantwortlich

Lukaschenko sagte bei einem Treffen mit Putin: "Diese Schurken hatten kein Recht, Sanktionen gegen Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber zu verhängen, die Menschen transportieren." Putin wies darauf hin, dass die beiden anderen Hubschrauber im Konvoi aus russischer Produktion stammten.

Quelle: www.globallookpress.com © Kremlin Pool / via Global Look Press

Iran kann seine in den USA hergestellten Hubschrauber aufgrund der US-Sanktionen nicht warten. Dies habe mit Sicherheit eine Rolle bei dem tödlichen Absturz gespielt, bei dem der iranische Staatschef ums Leben kam, so der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amir-Abdollahian waren unter den Toten, als ihr Bell-Hubschrauber am Montag auf dem Rückweg von Aserbaidschan in den Bergen abstürzte. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Minsk sagte Lukaschenko am Freitag: "Als Mensch und nicht als Präsident sage ich, dass die niederträchtige, abscheuliche Haltung der Vereinigten Staaten dazu geführt hat." Lukaschenko nahm damit Bezug auf die von den USA gegen Iran verhängten Sanktionen. "Diese Schurken hatten kein Recht, Sanktionen gegen Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber zu verhängen, die Menschen transportieren", sagte der Politiker weiter. "Sie haben ihren Unternehmen verboten, [Raisis Hubschrauber] zu warten. Daher ist dies auch ihre Schuld." Lukaschenko merkte auch an, dass die USA sein eigenes Präsidentenflugzeug ebenfalls mit Sanktionen belegt haben. Putin war zu Gesprächen über Atomübungen und andere wichtige Themen nach Minsk gereist. Der russische Präsident wies darauf hin, dass die beiden anderen Hubschrauber im iranischen Konvoi aus russischer Produktion stammten. "Die Hubschrauber aus russischer Produktion flogen ohne besondere Schwierigkeiten unter denselben Bedingungen, im selben Korridor, und zwar ohne jegliche Probleme", sagte Putin vor Reportern. Putin in Weißrussland: Wirtschaftskooperation, gemeinsame Verteidigung, Ukraine-Verhandlungen Teheran hat die Ursache des Absturzes vom Montag noch nicht vollständig geklärt. Nach vorläufigen Ergebnissen, die das iranische Militär am Donnerstag veröffentlichte, ist der Hubschrauber nicht von seiner Flugroute abgewichen. Dem Bericht zufolge stürzte der Hubschrauber des Präsidenten auf einen Berghang und fing Feuer. An den Überresten des Fahrgestells wurden keine Schrapnell- oder Einschussspuren gefunden. Das widerspricht Gerüchten, wonach der Hubschrauber abgeschossen worden sein könnte. Lukaschenko hoffte, dass Iran "herausfinden wird, was dort passiert ist". Raisi beschrieb er als "normalen, freundlichen Menschen, der einen offenen, ehrlichen Dialog führte, sich um die Entwicklung seines eigenen Staates sorgte und die Interessen seines eigenen Volkes schützte". Der Kreml bezeichnete die Äußerungen des US-Außenministers Antony Blinken als beleidigend, wonach das iranische Volk ohne Raisi "wahrscheinlich besser dran" sei und Washington seinen Tod "sicherlich nicht betrauert". Mehr zum Thema - Irans Militär veröffentlicht neue Details zu Absturz von Raisis Hubschrauber

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.