Heftigste Kämpfe seit Wochen: Israelische Armee startet neue Offensive im Gazastreifen

Israelische Einheitstruppen drangen am Montag tief in die Ruinen am Nordrand des Gazastreifens vor, um Hamas-Kämpfer, die sich neu formiert haben, zu bekämpfen. Währenddessen sind im Süden Panzer und Truppen über eine Autobahn in Richtung Rafah vorgestoßen. Berichten zufolge sind dabei palästinensische Zivilisten auf der Suche nach Sicherheit in Panik geraten.

Anwohner berichteten, dass die israelischen Luft- und Bodenbombardements verstärkt wurden und Panzer der IDF die wichtigste Nord-Süd-Straße von "Salahuddin" abgeschnitten hatten.

Sowohl im Norden als auch im Süden toben einige der heftigsten Kämpfe seit Wochen. Die israelischen Operationen haben in dem an Ägypten grenzenden Rafah einen wichtigen Grenzübergang für Hilfsgüter geschlossen. Humanitäre Organisationen berichten, dass dies die ohnehin schon katastrophale Lage noch verschlimmert hat. Hunderttausende Menschen sind erneut auf der Flucht. Etwa die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens hat in Rafah Zuflucht gesucht, nachdem Israel im Oktober die Evakuierung des nördlichen Gazastreifens angeordnet hatte.

Die Gesundheitsbehörde des Gazastreifens appellierte an den internationalen Druck, den Zugang über die südliche Grenze wieder zu öffnen, um Hilfsgüter, medizinische Versorgung und Treibstoff für Generatoren und Krankenwagen einzulassen.

Im nördlichen Gazastreifen in Dschabaliya, einem Flüchtlingslager, das vor 75 Jahren für vertriebene Palästinenser errichtet wurde, drangen die israelischen Streitkräfte erneut in ein Gebiet ein, in dem sie angeblich vor Monaten die Hamas zerschlagen haben. Die Bewohner flohen durch die mit Schutt bedeckten Straßen und trugen ihre Habseligkeiten mit sich. Im Zentrum des Lagers schlugen Panzergranaten ein, und die Gesundheitsbehörden berichteten, sie hätten 20 Leichen von nächtlichen Luftangriffen geborgen, hieß es in Reuters.

Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte unter anderem, seine Kämpfer seien in einer der Straßen östlich von Rafah und im Osten von Dschabaliya in Feuergefechte mit israelischen Streitkräften verwickelt.

In der Nähe des Gazastreifens warnte das israelische Militär mehrfach mit Sirenen vor einem möglichen grenzüberschreitenden Raketen- oder Mörserbeschuss durch Palästinenser. Die israelischen Truppen versuchen, die Hamas zu eliminieren. Ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums sagte am Montag, dass Washington das Ziel eines totalen Sieges "weder für wahrscheinlich noch für möglich" halte.

Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte, er habe aufgrund der israelischen Bombardierungen den Kontakt zu den Kämpfern verloren, die vier israelische Geiseln bewachen. Unter den Geiseln befinde sich auch der US-israelische Staatsbürger Hersh Goldberg-Polin, der in einem Ende April von der Hamas veröffentlichten Video zu sehen ist.

