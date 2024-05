Nahost: Hamas formiert sich im Norden des Gazastreifens neu - heftige Gefechte in Rafah

Israel kämpft erneut in Dschabaliya im Norden des Gazastreifens gegen die Hamas. Dort galt die Organisation bereits als "besiegt". Auch in Rafah im Süden kommt es derzeit zu Kämpfen zwischen der IDF und palästinensischen Milizen.

Am Wochenende kam es im Viertel Al-Zaytoun in Gaza-Stadt erneut zu heftigen Kämpfen zwischen der palästinensischen Hamas und den israelischen Truppen (IDF), Monate nachdem Tel Aviv erklärt hatte, die Hamas sei im Norden der Enklave besiegt worden.

Die israelische Armee ist auch in die Stadt Dschabaliya nördlich von Gaza-Stadt vorgedrungen. Von diesem Gebiet behaupten die Militärs, Kämpfer des bewaffneten Flügels der Hamas hätten sich dort "reorganisiert".

Ein Kommandeur der palästinensischen Hamas erklärte gegenüber Al-Mayadeen, dass die eindringenden Panzer gezwungen worden seien, sich aus der Nähe der Klinik in der Stadtteil Al-Zaytoun zurückzuziehen. "Der Widerstand hat in den vergangenen zwei Tagen die Kräfte, die sich in diesem Gebiet aufhielten, mit Mörsergranaten und Panzerabwehrraketen beschossen ... Der Artillerie- und Luftangriff auf mehrere Ecken in Al-Zaytoun dauert noch an", so der Hamas-Funktionär.

Die israelische Armee bestätigte am Samstag gegenüber hebräischen Medien, dass sich die Truppen, die ursprünglich in Rafah operieren sollten, auf einen Einmarsch in Dschabaliya vorbereiten.

Der IDF würden der Mitteilung zufolge Geheimdienstinformationen vorliegen, nach denen die Hamas versucht habe, in Dschabaliya ihre zuvor zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Israel habe die Zivilbevölkerung in dem Flüchtlingslager vor dem erneuten Militäreinsatz dazu aufgerufen, das Gebiet zu verlassen.

Auch in Rafah im Süden des Gazastreifens finden derzeit heftige Kämpfe statt. Die israelischen Behörden behaupten seit Monaten, dort seien die "letzten beiden Bataillone" der Hamas stationiert.

Kämpfer der Kassam-Brigaden der Hamas und Quds-Brigaden des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) stellen sich der IDF erbittert entgegen, während Zehntausende Zivilisten verzweifelt aus der überfüllten Stadt fliehen, hieß es in der Medien.

⚡️🔻🔥The fighting returned; First video from Al Qassam operations defending #Rafah got released :Scenes from Al-Qassam Mujahideen targeting enemy forces penetrating the Al-Taqadum axis, east of the city of #Rafah, south of the #Gaza Strip. pic.twitter.com/9KmMjCtoRz — Middle East Observer (@ME_Observer_) May 10, 2024

Am Samstag war die Bevölkerung in der an Ägypten grenzenden Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens von der israelischen Armee aufgefordert worden, weitere Gebiete im Osten und erstmals auch im Stadtzentrum zu verlassen. Israel hatte zu Wochenbeginn den Einsatz von Bodentruppen zunächst in den östlichen Außenbezirken von Rafah begonnen.

Die USA sollen Israel für den Verzicht auf eine Großoffensive in Rafah Hilfe beim Aufspüren der Anführer der Hamas angeboten haben. Nach einem Bericht der Washington Post vom Samstag unter Berufung auf vier mit dem US-Angebot vertraute Personen würden die USA dem israelischen Militär mit geheimdienstlicher Unterstützung helfen, den Aufenthaltsort von Hamas-Anführern sowie unterirdische Tunnel der Organisation zu lokalisieren.

