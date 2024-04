"Völkermörderische Politik" - Erdoğan macht Israel für iranischen Angriff verantwortlich

Westliche Heuchelei habe zur Eskalation beigetragen. "Der Hauptverantwortliche für die Spannungen, die am Abend des 13. April unsere Herzen ergriffen haben, ist Netanjahu und seine blutige Regierung" sagte der türkische Staatschef.

Quelle: AFP © Adem ALTAN

Der erste direkte Angriff des Irans auf Israel ist in erster Linie die Schuld des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. In einer Fernsehansprache nach einer Kabinettssitzung in Ankara erklärte Erdoğan, dass es unfair sei, die Ereignisse vom vergangenen Samstag in einem Vakuum zu betrachten. Er sagte: Israel beschließt militärische Antwort "Der Hauptverantwortliche für die Spannungen, die am Abend des 13. April unsere Herzen ergriffen haben, ist Netanjahu und seine blutige Regierung. Und er fügte hinzu: "Seit dem 7. Oktober hat sich die israelische Regierung für Provokationen entschieden, um das Feuer auf die gesamte Region zu übertragen. Die israelische Regierung hat das iranische Konsulat in Damaskus ins Visier genommen und damit gegen internationales Recht und das Wiener Übereinkommen verstoßen, und das war der letzte Strohhalm." Bei dem Anschlag auf die diplomatische Vertretung Teherans am 1. April wurden sieben hochrangige Offiziere der Quds-Truppen des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) getötet, darunter zwei Generäle. Israel hat bisher offiziell keine Verantwortung für den Angriff übernommen, hat aber wiederholt Syrien bombardiert und behauptet, es handele sich um eine präventive Selbstverteidigung gegen die iranische Präsenz dort. "Wir haben gesehen, dass die westlichen Länder mit zweierlei Maß messen", betonte Erdoğan und wies darauf hin, dass nur eine Handvoll Länder Israels Vorgehen verurteilt haben, sich aber beeilt hätten, die iranische Reaktion zu verurteilen. Teheran schoss schließlich zahlreiche Drohnen und Raketen gegen Ziele in Israel ab. Die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Jordanien unterstützten die Israelis mit Luftabwehrmaßnahmen, aber einige der Geschosse drangen durch und verursachten nicht näher bezeichnete Schäden. Selenskij fordert: Behandelt und unterstützt die Ukraine wie Israel Erdoğan machte Israel auch generell für den aktuellen Konflikt verantwortlich und erinnerte daran, dass die israelischen Streitkräfte "wahllos" Zehntausende palästinensische Zivilisten im Gazastreifen getötet hätten, darunter auch Menschen, die für humanitäre Hilfe anstanden. "Seit mehr als 132 Tagen betreibt Israel eine völkermörderische Politik", so der türkische Staatschef. Netanjahu erklärte der im Gazastreifen ansässigen Hamas den Krieg erklärt, nachdem die militante Palästinensergruppe im vergangenen Oktober nahe gelegene israelische Dörfer und Militärstützpunkte überfallen hatte. Ein Großteil des Gazastreifens wurde seitdem in Schutt und Asche gelegt und die Zivilbevölkerung an den Rand des Hungertodes getrieben. In einem kürzlich erschienenen Bericht der Sonderberichterstatterin des UN-Menschenrechtsrats, Francesca Albanese, wird Israel vorgeworfen, in der Enklave einen Völkermord begehen zu wollen. Mehr zum Thema – Maduro: "Was würden die USA tun, wenn ein Land ihre Botschaft angreift?"

