Israel mobilisiert mehr Reservisten

Zwei zusätzliche Brigaden werden für den Kampf im Gazastreifen einberufen, teilte das Militär am Sonntag mit. Es würden mehr Reservisten an der Front benötigt, "um den Staat Israel zu verteidigen und die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten."

Israel wird zwei zusätzliche Brigaden für Operationen im Gazastreifen mobilisieren, teilte das Militär am Sonntag mit.

Es würden mehr Reservisten an der Front benötigt, "um den Staat Israel zu verteidigen und die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten", so die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) in einer Erklärung.

Die Ankündigung erfolgte eine Woche, nachdem Israel den Großteil seiner Bodentruppen aus der palästinensischen Enklave abgezogen hatte, was die Militärführung als Vorbereitung auf einen Einsatz in der Stadt Rafah bezeichnete.

Der israelische Premierminister, Benjamin Netanjahu, wird von seinen Koalitionspartnern unter Druck gesetzt, Bodentruppen in die Stadt an der ägyptischen Grenze zu entsenden, in der schätzungsweise 1,3 Millionen Palästinenser eingepfercht sind. Die USA, ein wichtiger Lieferant von Militärhilfe für Israel, haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass ein Einsatz in Rafah zu erheblichen Opfern unter der Zivilbevölkerung führen würde.

Mitglieder der israelischen Regierung, darunter Netanjahu, haben behauptet, dass der jüdische Staat sein erklärtes Hauptziel, die militante Palästinensergruppe Hamas zu besiegen, nicht erreichen könne, ohne in Rafah einzudringen.

Die Ankündigung am Sonntag erfolgte, nachdem die israelischen Streitkräfte mit westlicher Unterstützung ein Sperrfeuer von iranischen Drohnen und Raketen abwehren konnten. Teheran hatte den Angriff als Vergeltung für einen Luftangriff auf sein Konsulat in Damaskus am 1. April gestartet, für den es Israel verantwortlich machte. Die IDF behaupteten, dass sie gemeinsam mit ihren Partnern etwa 99 Prozent der iranischen Geschosse abgewehrt hätten.

Mit Blick auf den iranischen Angriff betonte IDF-Sprecher Daniel Hagari, dass das israelische Militär seine Ziele im Gazastreifen "nicht aus den Augen verloren" habe. "Die Hamas und der Iran wollen den Nahen Osten entflammen und die Region eskalieren", erklärte er.

Die anhaltenden Feindseligkeiten im Gazastreifen waren durch einen Einfall der Hamas in den Süden Israels im Oktober 2023 ausgelöst worden, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und Dutzende als Geiseln genommen wurden. Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden sind im Zuge der israelischen Vergeltungsmaßnahmen bislang mehr als 33.000 Palästinenser getötet worden, die meisten davon Frauen und Kinder.

