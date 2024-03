Russland liefert weitere humanitäre Hilfe für Palästinenser im Gazastreifen

Seit dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Gazastreifen liefert Russland humanitäre Hilfe für betroffene Palästinenser. Am Mittwoch hat ein Flugzeug des russischen Katastrophenschutzministeriums die zwanzigste Ladung nach Ägypten befördert, die Lebensmittel enthält.

Quelle: Sputnik © KATASTROPHENSCHUTZMINISTERIUM DER RUSSISCHEN FÖDERATION

Russland hat eine weitere Ladung mit Hilfsgütern in den Gazastreifen geschickt. Ein Flugzeug des russischen Katastrophenschutzministeriums brachte am Mittwoch 29 Tonnen Lebensmittel für notleidende Palästinenser nach Ägypten. Die aus Grütze, Mehl, Zucker, haltbaren Esswaren und Hygienemitteln bestehende Fracht wurde an ägyptische Vertreter der Rothalbmond-Bewegung übergeben. 📹Спецборт МЧС РФ доставил 20-ю партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщили в ведомстве.При этом, ни одного погибшего палестинца. Вспоминая о 18 погибших палестинцах при сброшенной гумпомощи со стороны ВВС США.МЧС, почет и уважение 🫡 pic.twitter.com/YqSOkmJvIH — Тот самый Игнат (@realignaty) March 27, 2024 Es handelte sich um die zwanzigste Mission im Rahmen der russischen Unterstützung für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens. Diesmal war die humanitäre Ladung größtenteils auf Initiative der Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien gesammelt worden. Somit spendete Russland bereits mehr als 480 Tonnen Lebensmittel, Medikamente, Kleidung und andere Bedarfsgüter für die Menschen im Gazastreifen. Mehr zum Thema - "Heuchlerischer" Text: Russland und China legen Veto gegen US-Resolution zu Gaza ein

