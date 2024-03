Netanjahu hält an Offensive gegen Rafah fest

Trotz der Warnungen aus Washington besteht Israels Regierungschef Netanjahu auf dem geplanten Militäreinsatz gegen die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Netanjahus Ziel ist es, die Hamas "zu vernichten". In der Stadt befinden sich mehr als eine Million Flüchtlinge.

Quelle: AFP © SAID KHATIB

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Vorschlag des US-Präsidenten Joe Biden abgelehnt, den geplanten Bodeneinsatz gegen die palästinensische Stadt Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens abzusagen. Den geplanten Angriff auf die Stadt, in der sich über eine Million Flüchtlinge befinden, begründete Netanyahu mit der Notwendigkeit der Vernichtung der Hamas. Während seiner Rede vor dem israelischen Parlamentsausschuss für internationale Politik und Sicherheit am Dienstag erklärte Netanyahu, dass Israel entschlossen sei, die Vernichtung der Hamas zu vollenden: "Wir sehen keinen Weg, die Hamas militärisch zu eliminieren, ohne die verbliebenen Bataillone zu zerschlagen. Wir sind dazu entschlossen." Zuvor hatte das Weiße Haus nach einem 45-minütigen Telefonat zwischen Biden und Netanjahu am Montag gewarnt, dass ein Bodeneinsatz in Rafah ein Fehler wäre. Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, erklärte diesbezüglich: "Dies würde mehr zivile Opfer verursachen, die ohnehin schlimme humanitäre Krise verschärfen, die Anarchie in Gaza vertiefen und Israel weiter international isolieren." Netanjahu räumte ein, dass mit den USA Uneinigkeit über die Notwendigkeit eines Bodeneinsatzes in Rafah bestehe. Er behauptete, das Vorhaben einer Evakuierung der Zivilisten aus Rafah zu unterstützen, bestand aber auf der Notwendigkeit einer militärischen Operation: "Ich habe dem US-Präsidenten äußerst klar gemacht, dass wir entschlossen sind, die Eliminierung dieser Bataillone in Rafah zu vollenden. Und es gibt kein anderes Mittel als einen Bodeneinsatz, um dies zu tun." Seit den Überfällen der Hamas auf israelisches Gebiet am 7. Oktober 2023 nimmt der Krieg im Gazastreifen seinen Lauf. Israel verhängte eine vollständige Blockade und begann eine Invasion in der Enklave. Inzwischen wurden in Gaza mehr als 31.000 Menschen bei Bombardements durch die Israelischen Verteidigungskräfte getötet. Die Vereinten Nationen warnen, dass der Enklave ohne eine Waffenruhe eine Hungersnot droht. Mehr zum Thema – Gazakrieg: Netanjahu gibt grünes Licht für Militäreinsatz in Rafah

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.