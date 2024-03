Aus Angst vor Hisbollah-Angriffen auf Hafen von Haifa: Israel baut Alternativhafen auf Zypern

Die Einrichtung eines Alternativhafens für Israel fällt mit den Plänen der USA zusammen, vor der Küste des Gazastreifens einen schwimmenden Hafen zu errichten, der angeblich Millionen von belagerten und vom Hunger geplagten Palästinensern Hilfe bringen soll.

Quelle: AFP © Mahmoud Zayyat

Israel bemüht sich um die Einrichtung eines Hafens auf der Mittelmeerinsel Zypern für den Fall, dass der Hafen von Haifa in einem Krieg mit der Hisbollah geschlossen wird, berichteteIsrael Hayom am 11. März. Das Verkehrsministerium hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von 60 Tagen einen weiteren Hafen für Israel in Larnaca zu errichten. Die Einrichtung des Hafens soll mit den Plänen der USA zusammenfallen, vor der Küste des Gazastreifens einen schwimmenden Hafen zu errichten, der angeblich Millionen von belagerten und vom Hunger geplagten Palästinensern Hilfe bringen soll. Gaza-Krieg: Israelischer Hafen Eilat durch Huthi-Angriffe lahmgelegt Eine Delegation des israelischen Ministeriums für Verkehr und Straßensicherheit unter Leitung des Vorsitzenden der Israel Ports Company, Uzi Itzhaki, reiste am Montag nach Zypern. Der Hafen wird voraussichtlich Hunderte von Millionen Schekel kosten. Die Einrichtung eines Hafens in Larnaca ist für Israel dringend notwendig, um eine Kriegssituation abzuwenden, in der das Land von kommerziellen und militärischen Lieferungen abgeschnitten ist. Der israelische Hafen Eilat im Süden leidet bereits unter den verstärkten Angriffen der von Iran unterstützten Huthis auf den Schiffsverkehr im Roten Meer. Israel befürchtet insbesondere eine Situation, in der der Hafen von Haifa im Norden Israels aufgrund eines umfassenden Krieges mit der Hisbollah lahmgelegt wird. Die libanesische Widerstandsbewegung verfügt über rund 150.000 Raketen und Flugkörper, darunter auch solche, die Haifa und sogar Tel Aviv treffen können. Israel und die Hisbollah befinden sich seit dem 8. Oktober im Krieg, aber die Gefechte beschränken sich bisher hauptsächlich auf Raketen-, Drohnen- und Artillerieangriffe beider Seiten in der Nähe der israelisch-libanesischen Grenzgebiete. Mehr zum Thema – US-Geheimdienst warnt Israel vor einem Einmarsch in den Libanon

