Nach Raketeneinschlag in der Stadt Safed im Norden Israels: Tel Aviv fliegt Luftangriffe auf Libanon

In Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Libanon haben die israelischen Streitkräfte am Mittwoch "flächendeckende Luftschläge" gegen Ziele im Libanon durchgeführt.

Quelle: AFP © Jalaa Marey

Israel teilte am Mittwoch mit, dass es mit einer Reihe von Luftangriffen im Libanon begonnen habe. Dies dürfte die Angst vor einer größeren militärischen Konfrontation zwischen den beiden Nachbarn nach monatelanger grenzüberschreitender Gewalt verstärken. Das israelische Militär gab nicht sofort weitere Einzelheiten zu den Luftangriffen bekannt, die wenige Stunden erfolgten, nachdem mindestens ein israelischer Bürger bei einem Raketenangriff aus dem Libanon getötet und acht weitere verletzt worden waren. ⚡️#Israel launches air campaign on Southern #Lebanonpic.twitter.com/Bw3lFw0uz3 — Middle East Observer (@ME_Observer_) February 14, 2024 Bei einem Raketeneinschlag in der Stadt Safed im Norden Israels ist israelischen Medienberichten zufolge am Mittwoch eine Frau getötet worden. Der Angriff sei aus dem Nachbarland Libanon gekommen. Zuvor hatte der Rettungsdienst bereits sieben Verletzte durch den Raketeneinschlag gemeldet. Die Verletzten seien bei Bewusstsein und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Israelische Medien berichteten zudem von Stromausfällen in dem Ort in Galiläa mit 40.000 Einwohnern. Das israelische Militär hatte am Mittwochmorgen mehrfach Raketenalarm im Norden des Landes gemeldet. Israels Armee teilte zudem mit, sie habe zahlreiche Raketenstarts aus dem Libanon registriert. Die Abschussorte seien daraufhin attackiert worden. Es war zunächst unklar, vom wem die Raketenangriffe ausgingen. Mehr zum Thema – Israel gegen die Hisbollah: Ein neuer Krieg würde den gesamten Nahen Osten in Brand setzen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.