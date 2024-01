Israel führt Raketenschlag gegen Wohnhaus in Syrien aus

Israel hat am Sonnabend nach Berichten von Reuters und örtlichen Medien erneut die syrische Hauptstadt Damaskus angegriffen und dabei ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht. Es gab mindestens einen Toten sowie weitere Verletzte.

Israel hat nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA ein Wohnhaus in Damaskus angegriffen. Das vierstöckige Wohnhaus im Viertel al-Mezza in Damaskus soll demnach von einem ballistischen Flugkörper oder einer Rakete getroffen worden sein. Syrische Medien hatten zuvor berichtet, dass es am Samstagmorgen in Damaskus Explosionen gegeben habe. RIA Nowosti veröffentlichte ein Video aus Damaskus, das die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes zeigt. RIA Nowosti: US-Stützpunkt im Nordosten Syriens mit Drohnen angegriffen Reuters berichtete am Morgen unter Berufung auf eine regionale prosyrische Vereinigung, dass ein israelischer Angriff auf die syrische Hauptstadt Damaskus am Sonnabend ein Mitglied des Korps der Islamischen Revolutionsgarden getötet und weitere Personen verwundet habe. Das Wohnhaus wurde von iranischen Beratern genutzt, die die syrische Regierung unterstützen, sagte der Gesprächspartner der Agentur. Nach Angaben von Reuters wurde es bei dem Angriff vollständig zerstört. Imam Al-Amin, der Direktor des Al-Muwasat-Krankenhauses in Damaskus, sagte der syrischen Zeitung Al Watan, dass ein Toter und drei Verletzte, darunter eine Frau, in das Krankenhaus eingeliefert wurden. Die israelische Armee führt regelmäßig Angriffe auf das Gebiet der arabischen Republik durch. Russland kritisiert diese Praxis als "eine grobe Verletzung der Souveränität dieses Staates und der grundlegenden Normen des Völkerrechts". Mehr zum Thema - Wir stehen kurz vor einem weiteren großen Krieg im Nahen Osten

