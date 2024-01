RIA Nowosti: US-Stützpunkt im Nordosten Syriens mit Drohnen angegriffen

Ein von US-Truppen genutzter Stützpunkt in der Provinz al-Hasaka im Nordosten Syriens wurde unter Einsatz von unbemannten Fluggeräten attackiert. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Verweis auf eine lokale Quelle am Freitag.

Quelle: Gettyimages.ru © John Moore / Staff

Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet über einen Drohnenangriff auf den US-amerikanischen Stützpunkt Kharab Al-Jir in der Provinz al-Hasaka im Nordosten Syriens. Unter Bezugnahme auf eine lokale Quelle meldet die Agentur weiter, dass auf dem Gelände der Basis drei Explosionen zu hören gewesen seien. Außerdem soll eine Rauchsäule in den Himmel aufgestiegen sein. Zuvor hatte eine Quelle von einem Raketenangriff auf einen US-Stützpunkt in der Nähe eines Gasfeldes in der syrischen Provinz Deir ez-Zor berichtet. Analyse Von den USA unterstützte Kämpfer bekämpfen sich gegenseitig in Syrien. Wer ist daran schuld? Bisher gibt es keine Informationen über Opfer oder Schäden. Wie der russische Militärexperte Boris Roschin auf Telegram schreibt, verfügt die Huthi-Miliz, die für die Angriffe auf US-Stützpunkte verantwortlich gemacht wird, keine wirksamen Mittel zur objektiven Kontrolle. Und die Vereinigten Staaten halten ihm zufolge eigene Sachschäden normalerweise geheim. Das US-Militär kontrolliert illegal Gebiete im Osten und Nordosten Syriens in den Provinzen Deir ez-Zor, Al-Hasaka und Raqqa, wo sich größte syrische Öl- und Gasfelder befinden. Damaskus hatte wiederholt die Präsenz der US-Truppen auf seinem Hoheitsgebiet als Besetzung und Staatspiraterie mit dem Ziel eines eklatanten Öldiebstahls bezeichnet. Mehr zum Thema – Syrische Armee greift US-Truppen in der Nähe des Euphrat-Flusses an

