Hisbollah-Chef droht Israel mit "Strafe" für die Ermordung von Hamas-Anführer

Mit dem jüngsten Anschlag in Beirut besteht die Gefahr, dass der Krieg im Gazastreifen auf den Libanon übergreifen könnte. Die Hisbollah soll seit dem 8. Oktober Hunderte von Angriffen gegen Israel ausgeführt haben.

Quelle: AFP © Al-Manar

Der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, erklärte am Freitag in seiner Fernsehansprache, dass der libanesische Widerstand seit dem 8. Oktober Hunderte von Angriffen gegen Israel ausgeführt habe, und wies auf die "Gelegenheit" hin, die sich durch die Fortschritte an der Südgrenze bietet. "Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt, der uns die einmalige Gelegenheit bietet, jeden Zentimeter unseres Landes vollständig zu befreien und ein Gleichgewicht herzustellen", sagte Nasrallah am Freitag in einer mit Spannung erwarteten Rede. Hisbollah droht Tel Aviv: Krieg mit Libanon wird zur Zerstörung von zwei Dritteln Israels führen "Unsere Reaktion auf die Angriffe auf Zivilisten umfasste nicht nur die präzise Bekämpfung aller israelischen Grenzanlagen, sondern auch eine ganze Reihe von Hinterlandanlagen und Siedlungen. Der Widerstand hat in den vergangenen Monaten über 670 Operationen durchgeführt, wobei an manchen Tagen bis zu 23 Operationen stattfanden", erklärte der Hisbollah-Anführer. Darüber hinaus behauptete er, dass die "tatsächliche Zahl der Todesopfer" unter den israelischen Truppen dreimal höher sei als die von den offiziellen Stellen in Tel Aviv bekannt gegebenen Zahlen. Was die Vergeltung für den jüngsten Bombenangriff auf den Beiruter Vorort Dahieh betrifft, so sagte der Hisbollah-Führer, dass der Angriff, bei dem der hochrangige Hamas-Funktionär Saleh al-Arouri getötet wurde, eine entscheidende Antwort auf dem Schlachtfeld finden werde. "Die Tötung von Saleh Al-Arouri wird zweifellos nicht unbeantwortet oder ungestraft bleiben. Die Entscheidung liegt in den Händen der Hisbollah, und sie wird zweifellos umgesetzt werden", warnte Nasrallah. "Wir können angesichts einer solch schweren Verletzung nicht schweigen, da sie den Libanon gefährdet." Nasrallah unterstrich, dass der Anschlag der erste israelische Angriff auf die libanesische Hauptstadt seit 2006 gewesen sei. Die Hisbollah erklärte am Samstag im Rahmen eines Vergeltungsschlags, sie habe 62 Raketen auf Nordisrael abgefeuert. Er lobte auch die anderen Fraktionen innerhalb der "Widerstandsachse" für ihre unerschütterliche Unterstützung des palästinensischen Volkes und die Möglichkeit, sich gegen "die westlichen imperialistischen Interessen" zu wehren. "Ein vorteilhaftes Ergebnis des islamischen Widerstands im Irak, der eine Front zur Unterstützung des Gazastreifens eröffnet, ist die reale Aussicht für den Irak, sich von der US-Besatzung zu befreien", sagte er. In der irakischen Hauptstadt Bagdad wurde am Donnerstag bei einem US-Luftangriff ein schiitischer Milizenführer getötet. Mehr zum Thema - Wir stehen kurz vor einem weiteren großen Krieg im Nahen Osten

