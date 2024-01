Wir stehen kurz vor einem weiteren großen Krieg im Nahen Osten

Von Caitlin Johnstone

Die USA und ihre Verbündeten haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie die jemenitischen Huthis ermahnen, ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer einzustellen. Die Huthis, die offiziell als Ansar Allah bekannt sind, haben mit ihrer maritimen Taktik als Reaktion auf das anhaltende Massaker Israels im Gazastreifen die israelische Hafenaktivität extrem eingeschränkt.

In der Erklärung heißt es, dass die jemenitischen Angriffe "eine direkte Bedrohung für die Freiheit der Schifffahrt darstellen, die die Grundlage für den globalen Handel auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt bildet". Es wird beklagt, dass sie "erhebliche Kosten und wochenlange Verzögerungen bei der Lieferung von Waren verursachen". Und es wird ultimativ damit gedroht, dass die Huthis "die Verantwortung für die Konsequenzen tragen werden", sollten diese Angriffe fortgeführt werden.

Viele Kritiker haben auf die Ironie hingewiesen, dass das westliche Machtbündnis mit einer militärischen Intervention droht, um Schiffscontainer und Unternehmensgewinne zu schützen, während Menschen durch israelische Luftangriffe abgeschlachtet und durch den israelischen Belagerungskrieg ausgehungert werden, und zwar mit nichts anderem als dem freundlichen Beistand derselben Mächte.

"Die Palästinenser würden wirklich gerne die gleiche Aufmerksamkeit und den gleichen Schutz wie Schiffscontainer erhalten", twitterte die palästinensisch-kanadische Journalistin Yasmine El-Sawabi.

The US and some of its Allies just put out a joint statement threatening the Houthis over their Red Sea attacks on commercial shipping. Seems like they’re preparing to bomb Yemen. pic.twitter.com/tV6VFdhybj — Dave DeCamp (@DecampDave) January 3, 2024

Dass die USA und ihre Verbündeten gegen die Menschen in den Krieg ziehen würden, die versuchen, einen aktiven Völkermord zu stoppen, sagt alles, was Sie über sie wissen müssen. Die Tatsache, dass sie es aus Profitinteressen der Unternehmen tun würden, sagt Ihnen umso mehr. Und auch die Tatsache, dass sie es einem Land antun würden, dem sie in den letzten Jahren bereits zu unvorstellbarem Grauen verholfen haben, sagt Ihnen abermals mehr.

Und das ist nur einer der potenziellen Kriege, die sich im Zusammenhang mit dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen am Horizont abzeichnen. Wie Trita Parsi kürzlich in The Nation erläuterte, gibt es neben einem Konflikt des Westens mit den Huthis noch drei weitere Fronten, an denen Kriege in der Region ausbrechen könnten: im Irak und in Syrien, wo die US-Streitkräfte als Reaktion auf den Angriff auf den Gazastreifen wiederholt von Militanten angegriffen wurden, im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah – und das absolute Schreckensszenario eines ausgewachsenen Krieges mit dem Iran.

"Dieses Risiko besteht an vier Fronten: zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah, in Syrien und im Irak aufgrund von Angriffen auf US-Truppen durch Milizen, die mit dem Iran verbündet sind, im Roten Meer zwischen den Huthis und der US-Marine und zwischen Israel und Iran nach der Ermordung eines iranischen Generals in Syrien und der Explosion in Kerman heute bei der Gedenkfeier für General Qassem Soleimani, bei der mehr als 100 Menschen getötet wurden", schreibt Parsi.

Will Israel Drag the US Into Another Ruinous War? President Biden refuses to pursue the most obvious way of de-escalating tensions & avoid American deaths: a cease-fire in Gaza.@tritaparsihttps://t.co/mHSj1bPDEt — Katrina vandenHeuvel (@KatrinaNation) January 3, 2024

Es ist ein potenziell bedrohliches Zeichen, dass Israel damit begonnen hat, seine Aggressionen auf Iran und die Hisbollah zu verstärken und zugleich Tausende von Truppen aus dem Gazastreifen abzuziehen. Einige Analysten argumentieren, dass Israel versucht, die USA in einen direkten Krieg mit der Hisbollah hineinzuziehen, was von US-Beamten seit Beginn des Angriffs auf den Gazastreifen befürchtet wurde.

Es gibt viel zu viele Fronten, an denen ein neuer schrecklicher Krieg im Nahen Osten ausbrechen könnte, und die Dinge stehen an allen Fronten viel zu sehr auf der Kippe. Und das alles für Land, Geld und geostrategische Kontrolle, so wie immer. Je eher die US-zentrierte Machtstruktur zerbröckelt, desto besser für die Menschheit.

Übersetzt aus dem Englischen.

Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin aus Melbourne, Australien. Ihre Website findet sich hier, und man kann ihr auf X unter @caitoz folgen.

Mehr zum Thema – Gaza-Konflikt: Die Demaskierung der Lüge von der Zwei-Staaten-Lösung