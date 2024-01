Hisbollah droht Tel Aviv: Krieg mit Libanon wird zur Zerstörung von zwei Dritteln Israels führen

Vor dem Hintergrund des Anschlags auf den ranghohen Vertreter des Politbüros der Hamas im Libanon drohte der libanesische Hisbollah-Generalsekretär Israel mit einem totalen Krieg, falls Tel Aviv in Libanon einfallen würde. Wegen der angespannten Lage an der israelisch-libanesischen Grenze forderte die Bundesregierung bereits deutsche Staatsangehörige auf, Libanon so schnell wie möglich zu verlassen.

Nach der Ermordung von Saleh al-Aruri, einem ranghohen Mitglied des Politbüros der Hamas der Vertretung im Libanon durch einen gezielten Anschlag in der libanesischen Hauptstadt Beirut warnte der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah das südliche Nachbarland Israel vor einer Eskalation des Konflikts mit Libanon. "Die Ermordung von al-Aruri ist ein gefährliches Verbrechen, das nicht ohne Reaktion und Bestrafung bleiben wird", sagte Hassan Nasrallah in einer Rede am Mittwoch. "Wenn der Feind einen Krieg gegen den Libanon beginnt, werden wir uns an keine Regeln mehr halten", ergänzte Nasrallah. Der Terroranschlag des israelischen Mossad in der libanesischen Hauptstadt, der mit einer Drohne ausgeführt wurde, war nicht nur ein Affront gegen die libanesische Regierung. Er war vor allem eine Provokation gegen die mächtige Schiitenorganisation Hisbollah. Sie ist mit der Hamas verbündet und kontrolliert die dicht besiedelten südlichen Vorstädte von Beirut, wo sich auch die tödliche Explosion ereignete. Bei dem Anschlag sollen neben al-Aruri weitere Kommandeure der palästinensischen Widerstandskämpfer getötet worden sein. 🇱🇧🚨‼️ “The heinous crimes will not go without a response or punishment”— Nasrallah, leader Hezbollah pic.twitter.com/BsFQ85VZyT — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 3, 2024 Nasrallah erklärte, dass Israel aufgrund seines Vorgehens im Gazastreifen in der Welt weder ethisch noch rechtlich glaubwürdig sei. Israel sei nun bekannt als "ein Mörder von Frauen und Kindern, der Zivilisten enteignet, aushungert und terrorisiert". Es ist bekannt als das Land, das den "größten Völkermord unserer Zeit" verübt. Nasrallah betonte, eines der wichtigsten Ergebnisse der Hamas-Operation am 7. Oktober bestehe darin, dass nun auch das Image der USA beschädigt worden sei. Alle Morde, die Israel im Gazastreifen begehe, würden mit US-Waffen durchgeführt, während die USA alle Bemühungen um einen Waffenstillstand im Rahmen der Vereinten Nationen durch ihr Veto gegen entsprechende Resolutionen des UN-Sicherheitsrats blockiert haben. Niemand lasse sich von den Behauptungen der USA täuschen, dass Israel keine Zivilisten ins Visier nehmen würde, und Nasrallah fragte rhetorisch: "Sind die 20.000 oder mehr palästinensischen Märtyrer zufällig getötet worden?" Nasrallah enthüllte Details einer internen Diskussion im israelischen Kriegskabinett, bei der ein israelischer General dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zweimal geraten habe, er solle keinen Krieg mit dem Libanon beginnen, weil dies zur Zerstörung von zwei Dritteln Israels führen würde. Damit drohte der Hisbollah-Generalsekretär sinngemäß Israel mit einem totalen Krieg, falls Tel Aviv in Libanon einfallen wolle. "Bis jetzt haben wir uns im Interesse des Libanon zurückgehalten, aber wenn Israel darauf besteht, einen Krieg mit uns zu beginnen, dann werden die Interessen des Libanon verlangen, dass wir bis zum Ende kämpfen, ohne Ende", sagte Nasrallah weiter. Wegen der angespannten Lage an der israelisch-libanesischen Grenze forderte das Auswärtige Amt in Berlin bereits deutsche Staatsangehörige auf, Libanon so schnell wie möglich zu verlassen. Deutsche, die sich noch in dem Land aufhalten, sollten sich in der Krisenvorsorgeliste zur sogenannten Elektronischen Erfassung von Deutschen im Ausland (ELEFAND) registrieren und "auf schnellstem Wege" ausreisen. Mehr zum Thema - Nach gescheiterem Militäreinsatz in Gaza: Wie Israel durch Anschlagserie das Blatt wenden will

