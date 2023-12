Bericht: IDF-Panzer beschoss am 7. Oktober gezielt ein Siedlerhaus

Neuerlich ist an die Öffentlichkeit ein Video durchgesickert, das zeigt, wie ein israelischer Panzer am 7. Oktober in einem Kibbuz das Feuer auf ein Haus eröffnete, in dem 13 israelische Geiseln mit der Hamas festsaßen. Das Video ist ein weiterer Beleg dafür, dass die IDF selbst zahlreiche Zivilisten getötet hat, die angeblich dem Hamas-Angriff zum Opfer gefallen seien.

© Screenshot auf X

Das Video eines Polizeihubschraubers zeigt, wie ein israelischer Panzer das Feuer auf ein Siedlerhaus eröffnete, in dem 13 israelische Geiseln während des Hamas-Angriffs auf Militärbasen und Kibbuzim am 7. Oktober getötet wurden. Das berichtete der israelische Sender 12 News und kommentiert weiter, dass die Videoaufnahme aus dem Hubschrauber zeigen, wie der Panzer der IDF Granaten in Richtung eines Hauses abfeuert, in dem sich Hamas-Kämpfer mit den israelischen Siedlern verbarrikadiert hatten. Das Haus, das der Israelin Pasi Cohen gehört, befindet sich im Kibbuz Be'eri, den die Hamas am 7. Oktober angegriffen hatte, um Israelis nach Gaza zu verschleppen. Die Tötung der 13 Israelis durch israelisches Panzerfeuer war bereits durch die Aussage der 44-jährigen Yasmin Porat bekannt geworden, die mit den weiteren Geiseln in demselben Haus festgehalten wurde, bevor sie fliehen konnte. New footage from October 7 shows Israeli tank firing at settler homes in Kibbutz Be'eri pic.twitter.com/pvb5GxOIwY — The Cradle (@TheCradleMedia) December 19, 2023 Nachdem Hamas-Kämpfer das Haus eingenommen und die Gefangenen dort festgehalten hatten, reagierte die paramilitärische Spezialeinheit JAMAM der israelischen Grenzpolizei und begann sofort ein Feuergefecht mit den Hamas-Kämpfern. Während die Soldaten das Haus umstellten, wandte sich Porat an einen der Soldaten und fragte ihn, ob die Panzergranaten nicht auch die anderen Geiseln, die sich noch im Haus befanden, verletzen würden. Ein Soldat antwortete ihr, dass "sie nur die Wände des Hauses durch Beschuss einreißen wollen". Medien in Israel bestätigen: Israelischer Hubschrauber schoss am 7. Oktober auf eigene Bürger Drei der Toten in dem Haus waren die 12-jährige Liel Hetzroni, ihr Zwillingsbruder Yanai und ihre Tante Ayla, die sie aufzog. Der israelische Fernsehsender Kan berichtete, dass Liels Verwandte eine Abschiedszeremonie für sie abhielten, anstatt sie beerdigen zu können, weil von ihrem Körper nichts mehr zu finden war. Als die Überreste von Liels Leiche schließlich identifiziert wurden, waren nur diese Knochensplitter und Asche übrig. Das Video des Polizeihubschraubers ist ein weiterer Beleg dafür, dass die israelischen Streitkräfte selbst viele der 1.200 israelischen Soldaten und Zivilisten getötet hatten, die am 7. Oktober während des Hamas-Angriffs starben. In einem Gespräch mit der ausländischen Presse am 14. Oktober gab der Oberst Golan Vach von einem militärischen Such- und Rettungsteam Auskunft darüber, warum die israelische Armee am 7. Oktober israelische Häuser mit Panzern angriff. Bei einer Unterrichtung von Journalisten vor einem niedergebrannten und zerstörten Haus behauptete Vach, die Hamas habe 15 Menschen in dem Haus festgehalten, darunter acht Babys, "und sie haben sie getötet und verbrannt". Auf die Frage eines Journalisten, wie genau die Hamas diese Zerstörung verursacht hätte, gab Oberst Vach widerwillig zu: "Unsere Panzer griffen an, weil sie [die Hamas] in diesen Häusern sich verschanzt haben, und wir mussten die ganze Siedlung zurückerobern. Und das konnte nicht ohne die Panzer geschehen." Dies deutet darauf hin, dass die in dem Haus getöteten Personen durch israelisches Panzerfeuer getötet wurden und nicht von Hamas-Kämpfern, die sich selbst mit in dem Haus verbarrikadiert hatten. Mehr zum Thema - Israel: Diplomatisch isoliert und schwerste Verluste seit Ende Oktober

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.