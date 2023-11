Freigelassene israelische Geiseln in Ägypten angekommen

Laut Medienberichten sind die ersten 13 freigelassenen israelischen Geiseln in Ägypten angekommen. Auch zwölf Thailänder sind offenbar freigelassen worden. Die Hamas übergab die Geiseln im Süden des Gazastreifens an das Rote Kreuz.

Quelle: www.globallookpress.com © Ilia Yefimovich/dpa

Nach Beginn der Feuerpause im Gaza-Krieg ist die erste Gruppe von israelischen Geiseln von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. Ein israelischer Beamter erklärte laut Times of Israel, sie seien auf dem Weg zum Grenzübergang in Rafah. Die Übergabe der Geiseln sei in einem Krankenhaus in Chan Yunis im Süden des Gazastreifens erfolgt. Diese Angaben wurden von Quellen aus dem Umfeld der Hamas bestätigt. Laut neuesten Berichten sind die freigelassenen Geiseln mittlerweile in Ägypten angekommen. Danach sollen sie der israelischen Armee übergeben werden. Israelische Medien berichteten übereinstimmend, dass 13 Frauen und Kinder an das Rote Kreuz übergeben worden seien. Neben den israelischen Geiseln wurden offenbar auch zwölf thailändische Geiseln freigelassen. Laut dem thailändischen Ministerpräsidenten Srettha Thavisin seien Vertreter der Botschaft auf dem Weg, um die Freigelassenen abzuholen.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.