Russischer Katastrophenschutz: Mehr als 60 russische Staatsbürger aus Gaza evakuiert

Nach ihrer Ankunft in Ägypten wurden die Evakuierten von Mitarbeitern des russischen Ministeriums für Katastrophenschutz in Empfang genommen und mit medizinischer und psychologischer Hilfe sowie Lebensmitteln und Wasser versorgt.

Quelle: www.globallookpress.com © Khaled Omar/XinHua

Der Grenzübergang Rafah zwischen dem südlichen Endes des Gazastreifens und Ägypten ist wieder geöffnet worden. Wie ägyptische Stellen mitteilten, haben rund 80 Ausländer und deren Angehörige das Palästinensergebiet verlassen und befinden sich auf ägyptischem Territorium. Laut dem Ministerium der Russischen Föderation für Zivilschutz, Notsituationen und Katastrophenhilfe (abgekürzt MTschS) sind unter den betreffenden Personen mehr als 60 russische Staatsbürger. Das MTschS hatte zuvor bereits den Beginn der Evakuierung von Russen aus dem Gazastreifen gemeldet. Nach der Evakuierung wurden die Menschen von den Mitarbeitern des Ministeriums in Empfang genommen und mit medizinischer und psychologischer Hilfe sowie Lebensmitteln und Wasser versorgt. Die nächste Station für die evakuierten Russen wird Ägyptens Hauptstadt Kairo sein, wo sich die Einsatzzentrale des MTschS der Russischen Föderation befindet. In Kairo stehen seit dem 5. November zwei Flugzeuge bereit, die zuvor mit humanitären Hilfsgütern nach Ägypten geflogen waren. Nun sind sie bereit, um die Evakuierten nach Russland auszufliegen. Journalisten in Gaza sind stets im Visier von Israel - Reporter schildern ihre Erlebnisse Russische Botschaft: Drei Russen als Geiseln Anfang November hatte der russische Botschafter in Israel Anatoli Wiktorow mitgeteilt, dass die russischen Diplomaten mit den ägyptischen Behörden zusammenarbeiten, um etwa 600 Russen und weitere zirka 300 Bürger von Nachbarländern aus dem Gazastreifen zu evakuieren. Am 10. November veröffentlichte der von der palästinensischen Hamas kontrollierte Grenzdienst des Gazastreifens Listen von Ausländern, die den Gazastreifen über den Rafah-Übergang verlassen dürfen. Auf der Liste befanden sich die Namen von 85 russischen Staatsbürgern. Nach Angaben der russischen Botschaft in Israel sollen militante Hamas-Kämpfer weiterhin drei Russen als Geiseln festhalten. Die Hamas wiederum teilte mit, Moskau habe sie um die Freilassung von acht Personen gebeten, und erklärte, man sei bereit, diese Geiseln freizulassen, wenn man sie aufgefunden habe. Mehr zum Thema – Gaza-Konflikt: Moskau schickt Hilfsgüter – Berlin schickt Baerbock

