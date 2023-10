UN-Sicherheitsrat: Israelis tragen Judenstern und vergleichen Hamas mit Nazi-Deutschland

In einer erneut anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats heftete sich die israelische Delegation Judensterne an. Der Vertreter Israels verglich die Hamas und den Iran mit Nazi-Deutschland. Er leugnet damit die Singularität des Holocausts.

Quelle: www.globallookpress.com © Lev Radin

Gilad Erdan, der ständige Vertreter Israels bei der UN machte am Montag auf einer weiteren Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zum Gaza-Konflikt mit einer pathetischen Inszenierung auf die Haltung der israelischen Regierung zur Hamas und dem Iran aufmerksam. Er verglich die Hamas mit Nazi-Deutschland. Die Hamas ziele auf die Auslöschung der Juden. Den Angriff der Hamas auf illegal errichtete Siedlungen verglich er mit Auschwitz. Weiterhin verglich er noch die Regierung des Iran mit den Nationalsozialisten. "Das ‘Ayotallah-Regime’ im Iran ist das moderne Nazi-Regime, und zu seinen Todesschwadronen gehören die Hamas, der Palästinensische Islamische Dschihad, die Hisbollah, die Huthi, die Revolutionsgarde und andere brutale Dschihadisten. Genau wie das Nazi-Regime sät das Ayotallah-Regime überall, wo es in Berührung kommt, Tod und Zerstörung." Den Vereinten Nationen warf er Untätigkeit vor. Der Sicherheitsrat würde angesichts der Verbrechen gegen unschuldige jüdische Menschen, Frauen und Kinder schweigen, behauptete Erdan. Demonstrativ stand er auf und heftete sich einen Judenstern an das Jackett. Er sagte, er und die israelische Delegation werden den Stern tragen, "bis Sie die Gräueltaten der Hamas verurteilen und die sofortige Freilassung unserer Geiseln fordern." Israel kritisiert Russlands Rolle in Nahost-Krieg UN-Generalsekretär António Guterres hat wiederholt den Überfall der Hamas verurteilt und die Freilassung aller Geiseln gefordert. Auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrates am 24. Oktober hatte er zudem angemerkt, dass der Überfall der Hamas nicht im luftleeren Raum geschehen sei. Er verwies auf den Siedlungsbau Israels und die seit 56 Jahren andauernde Okkupation Palästinas durch Israel. Daraufhin wurde Guterres von Israel harsch kritisiert. Er sah sich zu einer Klarstellung veranlasst, in der er seine Äußerungen im Kern jedoch wiederholte. Die Instrumentalisierung des Holocaust wird in der Regel mit einer Verharmlosung der Judenverfolgung durch Nazi-Deutschland gleichgesetzt. Die Shoa gilt als in seiner systematischen Grausamkeit historisch singuläres Ereignis. Nun greift Israel zu dem Mittel, den Holocaust zu relativieren und damit zu verharmlosen, um so seine politischen Forderungen argumentativ zu unterstreichen. Mehr zum Thema – Weshalb der Fortbestand Israels auf lange Sicht nicht garantiert ist

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.