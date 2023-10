USA ziehen Botschaftspersonal aus Irak ab und geben Reisewarnung aus

Das US-Außenministerium hat das Botschaftspersonal angewiesen, den Irak zu verlassen, und US-Bürger vor Reisen in das Land gewarnt. Auslöser sind zunehmende Spannungen nach der Eskalation zwischen Israel und der Hamas.

Quelle: AFP © Sabah Arar

Das US-Außenministerium ordnete am Sonntag die Abreise aller nicht für Notfälle zuständigen Botschaftsangehörigen und ihrer Familien aus den Botschaften in Bagdad und Erbil im Irak an, "da die Sicherheitsbedrohungen gegen US-Personal und -interessen gestiegen sind". Das Außenministerium gab außerdem eine Reisewarnung für US-Bürger heraus und warnte sie vor Reisen in das Land im Nahen Osten. In der Empfehlung heißt es: "Reisen Sie nicht in den Irak aufgrund von Terrorismus, Entführungen, bewaffneten Konflikten, zivilen Unruhen und der begrenzten Fähigkeit der irakischen Mission, US-Bürgern Unterstützung zu bieten." Meinung Ein Schwarz-Weiß-Ansatz wird nur dazu führen, dass die Dinge noch weiter außer Kontrolle geraten Die Erklärungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Angriffe auf US-Streitkräfte im Zuge des sich ausweitenden Konflikts zwischen der Hamas und dem israelischen Militär zugenommen haben. Das US-Außenministerium warnte davor, dass antiamerikanische Milizen "US-Bürger und internationale Unternehmen" im gesamten Irak bedrohen. Sowohl US-Außenminister Antony Blinken als auch Verteidigungsminister Lloyd Austin warnten vor einer "eskalierenden Bedrohung der Interessen Washingtons im gesamten Nahen Osten" und fügten hinzu, dass der Iran versuchen könnte, "die Spannungen durch eine Ausweitung des Konflikts im Gazastreifen auszunutzen". Israel ist bereits an seiner Grenze zum Libanon gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah vorgegangen, und Teheran ist auch ein wichtiger Verbündeter der Hamas und des Islamischen Dschihad in Gaza. In der vergangenen Woche sollen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen mehr als ein Dutzend Drohnen und vier Marschflugkörper auf ein US-Kriegsschiff in der Region abgefeuert haben, die laut US-Angaben alle von dem Schiff abgeschossen wurden. Blinken sagte am Sonntag, er rechne mit einer "Eskalation durch iranische Stellvertreter, die sich gegen unsere Streitkräfte und unser Personal richten", und fügte hinzu: "Wir unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass wir unsere Leute wirksam verteidigen und entschlossen reagieren können, wenn es nötig ist." Expertin: Die USA werden sich geschlagen aus Nahost zurückziehen Die jüngsten Spannungen sind auf die Angriffe der Hamas in Israel am 7. Oktober zurückzuführen. Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) haben darauf mit einer verheerenden Gegenoffensive reagiert, der nach palästinensischen Angaben mehr als 4.700 Menschen zum Opfer gefallen sind. Daraufhin entsandten die USA schwere Seestreitkräfte, darunter zwei Flugzeugträger und Unterstützungsschiffe, in die Region. Das Pentagon hat außerdem rund 2.000 Marinesoldaten in die Region beordert und wird in Kürze auch Bataillone der Luftabwehrsysteme Thermal High Altitude Area Defense (THAAD) und Patriot entsenden. Mehr zum Thema – Ex-CIA Chef Petraeus: Israelische Gaza-Operation könnte "Mogadischu auf Steroiden" werden

