Ein Schwarz-Weiß-Ansatz wird nur dazu führen, dass die Dinge noch weiter außer Kontrolle geraten

Von Rachel Marsden

Können wir die Angriffe der Hamas verurteilen, ohne als zionistische Handlanger abgestempelt zu werden? Können wir uns für palästinensische Zivilisten einsetzen, ohne als pro-Hamas abgestempelt zu werden? Wenn nicht, dann haben wir ein ernstes Problem.

Israel und die Hamas befinden sich in einem heftigen Krieg. Es ist verständlich, wenn Israelis und Palästinenser, während Raketen auf ihre Köpfe niederprasseln, extrem und wahllos aggressive Positionen gegenüber der jeweils anderen Seite des Konflikts einnehmen. Diejenigen von uns, die diesen Krieg aus der Ferne beobachten, müssen aber nicht dasselbe tun. Die Tatsache, dass eine Position der Mitte oft als nachgiebige Haltung kritisiert wird, ist ein Beweis dafür, wie irrational und extrem der Diskurs im Westen geworden ist.

Seit die Hamas-Angreifer aus Gaza in Israel eingefallen sind, um unschuldige israelische Zivilisten zu töten und zu entführen, und Israel als Reaktion darauf Bomben über Gaza abwarf, die ebenso unschuldige palästinensische Zivilisten töteten, ist die Rhetorik zur Unterstützung sowohl Israels als auch Palästinas auf die Spitze getrieben worden. Das ist allerdings so ziemlich das Letzte, was dieser Konflikt jetzt braucht. Leider gehören diejenigen mit der größten Macht und dem größten Einfluss zu den schlimmsten.

Israel hat das Recht, sich gegen den Terrorismus zu verteidigen. Das ist keine umstrittene Position. Terrorismus ist etwas Schlechtes. Wir verstehen das. Jeder versteht das. Nur die extremsten Radikalen würden jemals etwas anderes behaupten.

Der Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten war die reinste Definition von Terrorismus – ein Angriff nicht-staatlicher Akteure auf Zivilisten aus politischen oder ideologischen Gründen. Das anzuerkennen bedeutet nicht, dass man eine Art tollwütiger Zionist ist oder dass man dafür ist, Israel einen Freibrief zu geben, darauf zu reagieren, indem es wahllos Zivilisten bombardiert oder es versäumt, vernünftige Maßnahmen zum Schutz seiner Bürger in angemessener Weise zu ergreifen.

Analyse Bodenoperation in Gaza faktisch vorbereitet

Die anfängliche Rhetorik westlicher Staatsoberhäupter und Staatsbeamten – vor allem des US-Präsidenten und des US-Außenministers, die einzigen, die irgendeinen Einfluss auf Israel haben – hätte diese ausgewogene Perspektive einnehmen sollen. Wie schwer ist es zu sagen, dass Israel tatsächlich Opfer eines unbestreitbaren Terrorangriffs geworden ist? Angesichts der Tatsache, dass Israel bei der Behandlung der Palästinenser in Gaza weiterhin Resolutionen des UN-Sicherheitsrates ignoriert, muss jedoch darauf geachtet werden, dass jede Erwiderung nicht als Vorwand für weitere Schikanen gegen die Palästinenser vorgeschoben wird. Zumindest sollte es allen ein Anliegen sein, künftige Generationen verbitterter Opfer nicht in die Radikalisierung zu treiben.

Es wäre für die US-Regierung auch angemessen gewesen, den Unterschied zwischen den Terroristen der Hamas, die den Angriff verübten, und dem palästinensischen Volk als Ganzes sorgfältig hervorzuheben und zu unterstreichen. Dies hätte insbesondere als Reaktion auf die Erklärung des israelischen Verteidigungsministers hilfreich sein können, in der er sich auf die "menschlichen Tiere" bezog, die sein Land bekämpfte, ohne dabei jedoch explizit zwischen Hamas und einfachen palästinensischen Zivilisten zu unterscheiden. Wo war der Westen mit der deutlichen Ansage "Nicht alle Palästinenser sind Tiere – nur die Terroristen"? Wäre das wirklich so kontrovers gewesen, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, sich dahingehend zu äußern?

Widerstand gegen Unterdrückung ist gerechtfertigt. Dieser Slogan, den pro-palästinensische Demonstranten in den USA und weltweit am Wochenende der Hamas-Angriffe auf Israel verwendeten, ist ebenfalls keine umstrittene Position. Was nie gerechtfertigt ist, ist Terrorismus – aber es gibt diejenigen unter den Palästinensern, die darin die einzige Form des Widerstands sehen, die ihnen noch bleibt. Und wie einige der Kundgebungen belegen, die tausende Kilometer vom Geschehen entfernt stattfanden, sind nicht alle, die so denken, waschechte Kämpfer der Hamas. Wenn die Verantwortlichen in Washington weiterhin das Spielfeld in eine Schräglage bringen, das dringend einer Ausbalancierung bedarf, werden immer mehr Menschen anfangen zu glauben, dass das Töten und Entführen von unschuldigen Zivilisten eine "gerechtfertigte" Form des "Widerstands" sei. Während immer mehr Menschen auf der gegenüberliegenden Seite anfangen werden, in Begriffen wie "menschliche Tiere" zu denken.

Kompromisslose Rhetorik als Reaktion auf den Terrorismus ist seit den Anschlägen des 11. September 2001 ein fester Bestandteil des Westens. Wie der damalige US-Präsident George W. Bush damals sagte: Sie stehen entweder auf der Seite der USA und seiner Verbündeten oder auf der Seite der Terroristen. Es wurde parteiübergreifend grünes Licht für die vollständige Ausrottung des Terrorismus gegeben. Als jemand, der damals in Washington, D.C., lebte und in einer Denkfabrik arbeitete, wurde ich Zeugin, wie die neokonservative Perspektive – zumindest anfangs – mit überwältigender Mehrheit vorherrschte. Es gab fast niemanden, der behauptete, dass die Bombardierung Afghanistans, die Tötung Osama bin Ladens und die Liquidierung von Al-Qaida und den Taliban das Problem nicht ein für alle Mal lösen würde.

Erst als die Bombardierung Afghanistans sich als Auftakt für die Bombardierung des Irak entpuppte, begannen einige zu fragen, wie viele Länder noch bombardiert werden müssten, bevor sich die USA und der Westen dauerhaft vor dem Terrorismus sicher fühlen könne.

Wie hat sich das letztendlich für den Westen entwickelt? Über 20 Jahre nach Beginn des "Kriegs gegen den Terror" kennen wir nun die Antwort. Keine noch so große angelegte Bombardierung wird den Terrorismus ausrotten können, wenn viele seiner Täter ihn als einen Akt des Widerstands gegen die Unterdrückung betrachten – zumal diese Unterdrückung oft in Form von Bombardierungen oder in anderen Formen militärischer Aktionen daherkommt, stets unter dem oft missbrauchten Vorwand … den Terrorismus zu bekämpfen.

Wenn man anerkennt, dass die Bombardierung von Zivilisten im Nahen Osten die Gefahr einer Radikalisierung der Überlebenden mit sich bringt, wodurch das Problem verewigt wird, wird deswegen niemand zum Sympathisanten oder Apologeten des Terrorismus. Es bedeutet lediglich, dass man mehr an einer pragmatischen Lösung interessiert ist, als an ideologischen Positionen oder Handlungen, die das Risiko eines Fortbestehens des Problems in sich bergen.

Während die EU und die Vereinten Nationen begonnen haben, das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung anzuerkennen, indem sie zumindest versucht haben, einen humanitären Korridor nach Gaza einzurichten und vor ethnischen Säuberungen zu warnen, haben die USA lediglich ihren militanten, einseitigen Ansatz gegen das Problem verschärft. Die Vereinigten Staaten haben Flugzeugträger zur Unterstützung Israels entsandt und Drohungen in Richtung Iran ausgesprochen.

Aber was vielleicht beängstigender ist – und ein Hinweis auf die vorherrschende Haltung – ist die Art und Weise, wie Berichten zufolge, das US-Außenministerium ihren Diplomaten geraten hat, im aktuellen israelisch-palästinensischen Krieg, Forderungen nach "Deeskalation", "Waffenstillstand" und "Ende des Blutvergießens" zu vermeiden. Die Menschen, die perfekt in der Lage wären, dem anhaltenden Wahnsinn etwas Vernunft zu verleihen und vielleicht eine pragmatische Lösung zu fördern, entschieden sich stattdessen für einen Schwarz-Weiß-Ansatz, der nur dazu führen wird, dass die Dinge noch weiter außer Kontrolle geraten. Das Letzte, was der Rest von uns tun sollte, ist, ihrem Beispiel zu folgen.

Übersetzt aus dem Englischen.

Rachel Marsden ist eine Kolumnistin, politische Strategin und Moderatorin eines unabhängig produzierten französischsprachigen Programms, das auf Sputnik France ausgestrahlt wird. Ihre Webseite finden man unter rachelmarsden.com.

Mehr zum Thema - Am Rande eines großen Krieges – Wie der palästinensisch-israelische Konflikt voranschreitet