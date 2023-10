Diplomatenkreise: Saudi-Arabien stoppt Gespräche mit Israel

Eine förmliche Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel schien lange so gut wie ausgeschlossen. In den vergangenen Monaten gab es Anzeichen, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Doch nun stoppt Saudi-Arabien die Gespräche, heißt es aus Diplomatenkreisen.

© Getty Images / Oleksii Liskonih

Saudi-Arabien habe die Gespräche über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen mit Israel gestoppt. Das will die Deutsche Presse-Agentur aus saudischen Diplomatenkreisen erfahren haben. Die Gespräche waren unter US-Vermittlung zustande gekommen. Saudi-Arabien gilt als wichtige Schutzmacht der Palästinenser. Machtverschiebung in Nahost: Bin Salman telefoniert erstmals mit iranischem Präsidenten Unmittelbar nach dem Hamas-Großangriff vor einer Woche und wegen der erwarteten Reaktion Israels waren bereits Befürchtungen aufgekommen, dass Saudi-Arabien Konsequenzen für die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel ziehen könnte. Saudi-Arabien hatte am Freitag einen Aufruf des israelischen Militärs zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens scharf kritisiert. Das Königreich lehne die "Zwangsumsiedlung" ab, teilte das Außenministerium mit. Alle Formen der militärischen Eskalation, die sich gegen Zivilisten richteten, müssten gestoppt werden. US-Außenminister Antony Blinken hält sich derzeit in der saudischen Hauptstadt Riad auf. Er soll noch am heutigen Sonnabend mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan zusammentreffen. Mehr zum Thema – Human Rights Watch: Israel hat bei Militäroperationen Phosphormunition eingesetzt

