Schoigu im Iran: Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran erreicht ganz neue Ebene

Bei seinem Besuch im Iran hat der russische Verteidigungsminister verkündet, dass die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran "eine ganz neue Ebene erreicht". Außerdem besuchte er eine Ausstellung der Luft- und Raumfahrtkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden.

Quelle: Sputnik © Der Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums

Moskau und Teheran arbeiten ungeachtet des westlichen Drucks weiterhin zusammen, um die Stabilität im Nahen Osten zu gewährleisten, verkündete der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Mittwoch bei Gesprächen im Iran mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad-Reza Qarai Ashtiani. Er lobte zudem die Vertiefung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, deren Zusammenarbeit "eine ganz neue Ebene erreicht", und dass sich der Dialog "heute besonders aktiv entwickelt". Schoigu unterstrich dabei: "Die hohe Dynamik der Treffen bestätigt die allgemeine Stimmung für eine weitere Stärkung der strategischen Partnerschaft im Verteidigungsbereich und der militärischen Zusammenarbeit." Des Weiteren besuchte der russische Minister am Mittwoch eine Ausstellung der Luft- und Raumfahrtkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden im Iran, wo Produkte des militärisch-industriellen Komplexes der Republik ausgestellt werden. Dabei verschaffte sich Schoigu einen Überblick über die im Iran hergestellten Raketenwaffen, Drohnen und Luftabwehrsysteme. Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlichte ein vor Ort gefilmtes Video. Mehr zum Thema – Russlands Verteidigungsminister Schoigu trifft in Teheran ein

