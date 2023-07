Inmitten der Massenproteste in Israel: Netanjahu traf sich mit chinesischem Botschafter

Im Zuge der angespannten Beziehungen zur Biden-Regierung sowie der Massenproteste in Israel trifft sich der Ministerpräsident Israels mit dem chinesischen Botschafter in Israel.

Quelle: AFP © Menahem Kahana

Inmitten der angespannten Beziehungen zur Biden-Regierung sowie der Massenproteste in Israel trifft sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit dem chinesischen Botschafter in Israel, Cai Run, und bekommt ein signiertes Exemplar des Buches des chinesischen Staatschefs Xi Jinping geschenkt. "Der Botschafter sagte, der [chinesische] Präsident freue sich auf das Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, das später in diesem Jahr in Peking stattfinden wird", heißt es in einer Erklärung des Büros des Ministerpräsidenten. Massenproteste in Israel: Hisbollah-Chef meldet sich schadenfroh zu Wort Ursprünglich war Netanjahus Reise nach China für diesen Monat geplant, jedoch erklärten Quellen im Büro des Ministerpräsidenten, dass sie nun im Oktober, nach den Feiertagen, stattfinden wird. Während Netanjahu sagte, er habe das Weiße Haus im Vorfeld informiert, äußerten einige Analysten und ehemalige Sicherheitschefs die "Sorge", dass eine solche Reise die Beziehungen zu Washington weiter belasten könnte, "da die USA seit Langem besorgt sind, dass China seinen Einfluss auf der ganzen Welt ausweitet". China hat in den vergangenen Monaten eine stärkere Rolle in der Nahost-Diplomatie übernommen, indem es im April eine Vereinbarung zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Israels Erzfeind Iran und Saudi-Arabien vermittelte und im Juni den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas in Peking empfing. Der israelische Präsident Isaac Herzog war kürzlich zum zweiten Mal innerhalb von neun Monaten bei Joe Biden zu Gast, Netanjahu wartete jedoch seit seinem Amtsantritt Ende Dezember auf eine offizielle Einladung ins Weiße Haus. Bislang hatte es immer wieder geheißen, dass eine baldige Einladung an den Regierungschef des engen Verbündeten nicht geplant sei. Israels Ministerpräsident wurde allerdings kürzlich nach Washington eingeladen. Unklar bleibt aber, wo und unter welchen Umständen der Ministerpräsident nun in den USA empfangen wird. Mehr zum Thema – Israels Ex-Premier Olmert: Geraten jetzt in einen Bürgerkrieg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.