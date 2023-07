Nach abgefeuerter Flugabwehrrakete auf israelisches Staatsgebiet: Israel bombardiert erneut Syrien

Von Syrien aus soll eine Abwehrrakete auf Israel abgefeuert worden sein. Die israelische Armee reagierte mit Angriffen auf Stellungen der syrischen Armee.

Quelle: AFP © Stringer

Die israelische Luftwaffe griff nach eigenen Angaben eine syrische Luftabwehrstellung an, nachdem angeblich von dort aus eine Flugabwehrrakete auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert worden war. Ein Militärsprecher sagte, dass israelische Kampfflugzeuge auch andere Ziele in dem Gebiet bombardiert hätten. Syrische Staatsmedien hatten diesbezüglich berichtet, dass die syrische Luftabwehr mehrere israelische Raketen abgefangen habe. Die Raketen seien über Libanons Hauptstadt Beirut geflogen und in der Nähe der syrischen Stadt Homs eingeschlagen, zitierten syrische Medien eine Erklärung des Militärs. Es sei lediglich materieller Schaden entstanden. Anwohner in Zentral- und Südisrael berichteten, dass sie eine starke Explosion gehört hätten. Wie Aufnahmen zeigten, waren Splitter einer Boden-Luft-Rakete eines russischen S-200-Systems in Rahat eingeschlagen. Die Stadt liegt etwa 230 Kilometer von Israels Grenze zu Syrien und 415 Kilometer von Homs entfernt. חלק נוסף של המיירט הסורי שנפל באזור רהט pic.twitter.com/yuxRbNbPQv — מנדי ריזל (@mendi_rizel) July 1, 2023 Im Februar 2022 ertönten im Norden Israels und in einigen Siedlungen im Westjordanland Sirenen, nachdem eine syrische Luftabwehrrakete über dem Gebiet explodiert und deren Splitter auf israelische Gebiete niedergegangen waren. Israel hat in den vergangenen Jahren Hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien durchgeführt. Die letzte mutmaßliche Attacke auf Syrien erfolgte am 14. Juni in der Nähe der Hauptstadt Damaskus, wobei ein Soldat verletzt wurde. Die syrischen Behörden haben mehrfach die israelischen Angriffe verurteilt und erklärten, dass diese die Souveränität des Landes ebenso wie das Völkerrecht verletzten. Israel will laut eigener Darstellung verhindern, dass Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Mehr zum Thema – USA drängen auf neue Sanktionen gegen Normalisierungsprozess mit Syrien

