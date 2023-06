Israelisches Rüstungsunternehmen stellt Abfangsystem für Hyperschallraketen vor

Ein israelisches Rüstungsunternehmen will ein Abfangsystem entwickelt haben, das Hyperschallraketen zerstören kann. Die Entwicklung des staatlichen Konzerns Rafael heißt Sky Sonic und soll demnächst bei einer Fachmesse in Paris dem breiten Publikum vorgestellt werden.

© Youtube/@RafaelMarketingLtd

Das israelische Rüstungsunternehmen Rafael hat nach eigenen Angaben ein System entwickelt, das Hyperschallraketen abfangen können soll. Der staatliche Konzern gab dies am Mittwoch bekannt. Auf YouTube veröffentlichte das Unternehmen ein entsprechendes Video. Die Entwicklung heißt Sky Sonic. Rafael will sie in der kommenden Woche bei der Pariser Luftfahrtschau erstmals einem breiten Publikum offiziell vorstellen. In einer Mitteilung des Rüstungsunternehmens heißt es: "Das Abfangsystem Sky Sonic stellt einen großen technologischen Sprung beim Schutz vor Hyperschallraketen dar." Demnach zeichne sich das Abfangsystem durch eine außerordentliche Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit aus, die zehnmal so hoch wie die Schallgeschwindigkeit sei. Rafael lobt auch die beispiellose Präzision seiner Waffe. In der animierten Präsentation ist zu sehen, wie eine Sky-Sonic-Rakete von einer Startrampe abgefeuert wird. Dann trennt sich davon ein Sprengkopf ab, der mit seinem eigenen Antrieb auf ein Ziel zufliegt. Nach Angaben der Zeitung Times of Israel soll das staatliche Rüstungskonzern an dem Abfangsystem drei Jahre lang gearbeitet haben. Rafael-Mitarbeiter teilten mit, das Verteidigungsministerium habe erst dem Unternehmen vor Kurzem die Genehmigung erteilt, die Arbeit an der Waffe bekannt zu geben. Dies ereignete sich, nachdem der Iran Anfang Juni seine eigene Hyperschallrakete gezeigt hatte. Das Unternehmen nannte dabei keinen Termin, wann die Rakete einsatzbereit sein könnte. Es hieß nur, dass in naher Zukunft erste Teststarts beginnen würden. Iran präsentiert eigene Hyperschallrakete Der frühere Minister und jetzige Rafael-Chef Yuval Steinitz sagte den Medien, dass sein Unternehmen die potenzielle Bedrohung durch Hyperschallraketen vor einigen Jahren erkannt und ein Entwicklungsprojekt ins Rollen gebracht habe. Das Sky-Sonic-Projekt sei eine innovative und einzigartige Entwicklung. Zuvor hatten nur einige wenige Länder die Hyperschall-Technologie erprobt. Bislang war das nach eigenen Angaben nur Russland, den USA, China, Nordkorea und dem Iran gelungen. Mehr zum Thema – Neue US-Sanktionen gegen Iran und China nach Präsentation eines iranischen Hyperschall-Flugkörpers

