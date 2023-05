Prominente Wahlkampfhilfe: Ex-Fußballprofi Mesut Özil wirbt in sozialen Medien für Erdoğan

Der türkischstämmige ehemalige Fußballprofi Mesut Özil wirbt in den sozialen Medien vor der anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei für den amtierenden Präsidenten Erdoğan.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Recep Tayyip Erdogan apa

Kurz vor den Wahlen in der Türkei hat der frühere Fußballprofi und -weltmeister Mesut Özil mit einem Foto für den AKP-Vorsitzenden und amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan geworben. Özil teilte das Foto, das ihn gemeinsam mit Erdoğan zeigt, auf seinem Instagram- und seinem Twitter-Account und kommentierte es mit: "Wir sind immer an Ihrer Seite, Herr Präsident." Herzaman yanındayız sayın Cumhurbaşkanım 🇹🇷🤲🏻 @RTErdoganpic.twitter.com/vtratfUPdi — Mesut Özil (@M10) May 12, 2023 Beim letzten Wahlkampf in der Türkei vor fünf Jahren hatte Özil schon einmal unmittelbar vor der Wahl ein Foto mit sich und Erdoğan veröffentlicht und in Deutschland damit für einen Affront gesorgt. Bei der Wahl am Sonntag werden sowohl der Präsident als auch das Parlament neu gewählt. Erdoğan tritt gegen den Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu an. Laut aktuellen Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Bei einem Wahlkampfauftritt in dieser Woche erklärte Erdoğan, dass er Schwierigkeiten habe, die jüngere Generation von Wählern zu erreichen, die "keine der Schwierigkeiten erlebt hat, die wir hatten". Der gebürtige Gelsenkirchener Özil könne insbesondere in Deutschland lebende Türken für die Wahl mobilisieren. Mehr zum Thema – Peskow: "Lügner" verbreiten Gerüchte über Einmischung Russlands in türkische Wahl

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.