Inmitten der Spannungen zwischen Teheran und Washington: USA entsenden Kriegsschiff ins Mittelmeer

Die USA sollen ein Kriegsschiff ins Mittelmeer nahe der syrischen Küste verlegt haben, da aktuell die Spannungen zwischen Teheran und Washington wegen der tödlichen Angriffe auf zwei iranische Militärberater in Syrien zunehmen. Der iranische Gesandte bei den Vereinten Nationen, Amir Saeid Iravani, warnte am Montag, dass die Islamische Republik "entschiedene Maßnahmen" ergreifen werde, um ihre Streitkräfte und Interessen in Syrien vor Bedrohungen durch die USA zu schützen.

Letzte Woche wurden zwei in Syrien stationierte iranische Militärberater bei einem israelischen Luftangriff nahe der Hauptstadt Damaskus getötet. Nach dem Angriff richtete die Iranische Revolutionsgarde (IRGC) am 2. April eine Warnung an die israelische Regierung und schwor Vergeltung für die Ermordung seiner Militärberater in Syrien.

Die stellvertretende Sprecherin des Pentagons, Sabrina Singh, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz:

"Wir haben vermehrt Angriffe von IRGC-nahen Gruppen festgestellt, die auf unsere Militärangehörigen in ganz Syrien abzielten. Und deshalb haben wir die Flugzeugträger vorsichtshalber etwas näher (an Syrien) herangebracht."

In einem Brief vom Montag an den UN-Generalsekretär António Guterres hat Irans UN-Diplomat, Amir Saeid Iravani, darauf hingewiesen, dass die Präsenz Irans in Syrien völlig legal und auf Ersuchen von Damaskus erfolge.

Die USA haben etwa 900 Soldaten unter dem Vorwand der Bekämpfung der Terrorgruppe "Islamischer Staat" in Syrien stationiert. In jüngerer Zeit machte die US-Regierung von Iran unterstützte Milizen für mehrere Angriffe auf US-amerikanische Soldaten in Syrien verantwortlich. Ein jüngstes Beispiel dafür ist der Drohnenangriff auf die US-Besatzungstruppe in Al-Hasaka am 23. März, bei dem ein US-amerikanischer Auftragnehmer getötet und fünf US-Soldaten verletzt wurden.

