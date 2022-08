Raketenangriff auf besetzte Stützpunkte in Syrien – drei US-Soldaten verletzt

Bei Gefechten zwischen proiranischen Milizen und dem US-Militär in der Provinz Deir ez-Zor soll es Verletzte und Tote gegeben haben. Bei den Raketenangriffen auf US-Ziele dürfte es sich um Vergeltungsschläge für US-Luftangriffe am 23. August handeln.

Quelle: AFP © Delil Souleiman

Zwei Stützpunkte in Syrien, die US-Besatzungstruppen beherbergen, sind Ziel von Raketenangriffen geworden. Bei den Angriffen im Nordosten des Landes seien drei US-Soldaten verletzt worden, teilte das Zentralkommando der US-Armee (CENTCOM) am Mittwoch mit. USA bombardieren Infrastrukturen in Syrien – Pentagon: Vergeltungsschlag gegen pro-iranische Milizen Laut der syrischen Nachrichtenagentur SANA wurden Stützpunkte der US-Besatzungstruppe auf dem Al-Omar-Ölfeld in einem Vorort der syrischen Stadt Deir ez-Zor mit mehreren Raketen ins Visier genommen. Laut Sputnik trafen Krankenwagen am Explosionsort auf der US-Basis ein, um mögliche Tote und Verletzte zu transportieren, während in der Gegend ein großer Aufmarsch von Kämpfern der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) stattfand. Die US-Streitkräfte hätten dann mit Kampfhubschraubern reagiert und "drei Fahrzeuge und Ausrüstung zerstört, die zum Abfeuern einiger der Raketen benutzt worden". Den Angaben zufolge sollen bei dem US-Gegenangriff "zwei oder drei" mutmaßliche Angehörige proiranischer Milizen getötet worden sein. CENTCOM forces respond to attempted coordinated rocket attacksat Conoco, Green Village bases in northeast Syriahttps://t.co/J4sc7zHDdjpic.twitter.com/tXEo8IpPNZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 24, 2022 Bei den Angriffen auf US-Ziele dürfte es sich um Vergeltungsschläge für von Joe Biden befohlene Luftangriffe handeln. Auf Geheiß des US-Präsidenten bombardierte das US-Militär am 23. August Infrastruktur in Deir ez-Zor. Es handelte sich bei den Attacken laut Pentagon um einen "Gegenschlag" für einen Angriff vom 15. August. An jenem Tag war der von den US-Besatzungstruppen betriebene Stützpunkt at-Tanf in Südostsyrien von mehreren Drohnen angegriffen worden – mutmaßlich durch von Iran gelenkte Milizen in der Region. Rund 900 US-amerikanische Soldaten sind derzeit in Syrien stationiert. Die US-Präsenz in Syrien ist aktuell auf die Plünderung der syrischen Ressourcen in den besetzten Gebieten fokussiert. Die US-Streitkräfte halten illegal Gebiete im Norden und Nordosten Syriens in den Provinzen Deir ez-Zor, al-Hasaka und ar-Raqqa unter ihrer Kontrolle, wo sich die größten Öl- und Gasfelder des Landes befinden. Mehr zum Thema - Drohnenangriff auf US-Stützpunkt al-Tanf in Syrien

