Ölförderung und Normalisierung der Beziehung zu Israel – US-Delegation sondiert in Saudi-Arabien

US-Präsident Joe Biden erwägt, im Rahmen seiner geplanten Nahost-Reise Ende Juni Saudi-Arabien zu besuchen. US-Beamte bemühen sich im Vorfeld seines Besuches, ein Paket von Vereinbarungen zwischen den USA und Saudi-Arabien zu Streitthemen zu erzielen.

Quelle: AFP © SPA

Zwei hochrangige Berater von US-Präsident Joe Biden seien zu einem geheimen Besuch nach Saudi-Arabien gereist, um über einen möglichen Deal zwischen Saudi-Arabien, Israel und Ägypten, eine Vereinbarung zur Steigerung der Ölproduktion sowie die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Riad zu sprechen, berichtet die US-Nachrichtenseite Axios. Bericht: CIA-Chef traf sich mit saudischem Kronprinzen, um die Beziehungen wieder zu verbessern Biden erwäge, Saudi-Arabien im Rahmen seiner geplanten Reise in den Nahen Osten Ende Juni zu besuchen. Ein Paket von Vereinbarungen zwischen den USA und Saudi-Arabien zu diesen Themen zu erzielen, sei entscheidend für diesen möglichen Besuch, sagten die Quellen Axios. Zuvor hatte Axios berichtet, dass die Biden-Regierung insgeheim bei Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien, Israel und Ägypten vermittelt, um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv anzukurbeln. In den Verhandlungen soll über die Abtretung zweier strategischer Inseln im Roten Meer – Tiran und Sanafir – von Ägypten an Saudi-Arabien mit israelischer Zustimmung gesprochen worden sein. Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan wurde am Dienstag auf einer Podiumsdiskussion des Weltwirtschaftsforums in Davos zum Axios-Bericht befragt. Er bestritt den Bericht nicht, sagte aber, dass weitere Schritte unternommen werden müssten, um eine Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt zu finden. Die Steigerung der Ölförderung ist seit Langem eine Forderung der Biden-Administration an die saudische Regierung. Aber die Saudis zeigen sich bisher nicht offen dafür. Der US-Präsident hatte bereits vergeblich von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gefordert, mehr Öl zu fördern, um die steigenden Ölpreise auf Markt einzudämmen. Mehr zum Thema - Wall Street Journal: Beziehungen zwischen USA und Saudi-Arabien erreichen einen "Bruchpunkt"

