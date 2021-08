"Warnsignal an die Welt": Impfungen nützen gegen die Delta-Variante offenbar weniger als erhofft

"Jetzt ist ein kritischer Zeitpunkt", sagte der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz, als der 56-Jährige am 13. August eine COVID-19-Auffrischungsimpfung erhielt. Das war der Tag, an dem sein Land als erste Nation überhaupt eine dritte Dosis des Impfstoffs für Menschen im Alter von über 50 Jahren anbot. "Wir befinden uns in einem Wettlauf mit der Pandemie", berichtet die Zeitschrift Science.

Seine Botschaft richtete sich an seine israelischen Landsleute, stellt aber auch eine "Warnung an die Welt" dar. Israel gehört zu den Ländern mit der weltweit höchsten Impfquote für COVID-19. 78 Prozent der Menschen über 12 Jahre sind vollständig geimpft, die große Mehrheit mit dem Impfstoff von Pfizer und BioNTech. Dennoch verzeichnet das Land jetzt eine der höchsten Infektionsraten der Welt mit täglich fast 650 neuen Fällen pro einer Million Einwohner. Mehr als die Hälfte davon betrifft vollständig geimpfte Personen, was laut dem Magazin die außerordentliche Übertragbarkeit der Delta-Variante unterstreicht und die Befürchtung schürt, dass der Nutzen der Impfung mit der Zeit nachlässt.

Die schiere Zahl der geimpften Israelis bedeutet, dass es zahlreiche Durchbruchsinfektionen gab. Bei den Ungeimpften sei jedoch die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen oder zu sterben, immer noch deutlich größer. Ran Balicer, Chief Innovation Officer bei Clalit Health Services (CHS), Israels größter Gesundheitsorganisation (HMO) sagte:

"Dies ist ein deutliches Warnsignal für den Rest der Welt…"

"Wenn es hier passieren kann, kann es wahrscheinlich überall passieren."

Israel wird jetzt genau beobachtet, weil es eines der ersten Länder war, das im Dezember 2020 mit Massen-Impfungen begann. Das Land mit seinen 9,3 Millionen Einwohnern verfügt außerdem über eine solide Infrastruktur im Bereich der öffentlichen Gesundheit und eine Bevölkerung, deren Krankenakten von Versicherten vollständig und digital überwacht werden, so dass hochwertige, reale Daten über die Wirksamkeit der Impfstoffe gewonnen werden können.

Eric J. Topol, ein Kardiologe beim kalifornischen Scripps Research Institute in La Jolla, resümiert:

"Es handelt sich um reine mRNA-Impfstoffe. Sie waren früh auf dem Markt. Es hat eine sehr hohe Populationsdichte. Es ist ein funktionierendes Versuchslabor, aus dem wir lernen können."

Im letzten Monat ergab eine Vorabveröffentlichung des Arztes Tal Patalon und seiner Kollegen vom KSM, dem Forschungsinstitut des MHS, dass der Schutz vor einer COVID-19-Infektion im Juni und Juli proportional zur Zeitdauer seit der Impfung abnahm. Personen, die im Januar geimpft worden waren, hatten ein 2,26-mal höheres Risiko für eine Durchbruchsinfektion als solche, die erst im April geimpft wurden. (Zu den möglichen Störfaktoren gehört womöglich die Tatsache, dass die ältesten Israelis mit einem schwächeren Immunsystem zuerst geimpft wurden).

Gleichzeitig verdoppeln sich seither die Fallzahlen im Land, die bis zum Beginn des Sommers kaum noch registriert wurden, etwa wieder alle Wochen bis 10 Tage, wobei die Delta-Variante für die meisten davon verantwortlich ist. Die Zahl der Fälle ist nun auf den höchsten Stand seit Mitte Februar gestiegen, und die Zahl der Krankenhauseinweisungen und der Einweisungen in die Intensivstationen hat zugenommen.

Klar ist, dass "Durchbruchsfälle" nicht die seltenen Ereignisse sind, die der Begriff anscheinend impliziert. Am 15. August wurden 514 Israelis mit schweren oder kritischen COVID-19-Fällen ins Krankenhaus eingeliefert, das sind 31 Prozent mehr als noch vier Tage zuvor. Von diesen 514 Personen waren 59 Prozent vollständig geimpft. Von den Geimpften waren 87 Prozent 60 Jahre oder älter. Uri Shalit, ein Bioinformatiker am Israel Institute of Technology (Technion), der die Regierung zu COVID-19 beraten hat, sagt:

"Es gibt so viele bahnbrechende Infektionen, dass sie dominieren, und die meisten Krankenhauspatienten sind tatsächlich geimpft [...] Eine der großen Geschichten aus Israel [ist]: 'Impfstoffe funktionieren, aber nicht gut genug.'"

Um dem vorzubeugen, hatten bis Montag nach Angaben des Gesundheitsministeriums fast eine Million Israelis ihre dritte Impfdosis, einen sogenannten "Booster", erhalten. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die Booster allein den Delta-Anstieg eindämmen können, sagt Dvir Aran, ein Biomediziner und Datenexperte am Technion. In Israel ist die derzeitige Welle so stark, dass "selbst wenn zwei Drittel der Geimpften über 60 Jahre geimpft werden, es nur eine weitere Woche, vielleicht zwei Wochen dauert, bis unsere Krankenhäuser überflutet sind". Er sagt, dass es auch wichtig ist, diejenigen zu impfen, die ihre erste oder zweite Dosis noch nicht erhalten haben, und zu den Masken und dem "Social Distancing" zurückzukehren, was Israel hinter sich gelassen zu haben glaubte, aber nun wieder einzuführen begonnen hat.

Arans Botschaft an die Vereinigten Staaten und andere wohlhabendere Länder, die Auffrischungsimpfungen in Erwägung ziehen, ist eindeutig:

"Glaubt nicht, dass die Auffrischungsimpfungen die Lösung sind."

Dazu will Israel will vor Beginn des neuen Schuljahres am 1. September landesweit 1,6 Millionen Schüler auf Corona-Antikörper testen. Ziel ist nach Angaben des Erziehungsministeriums, mehr Präsenzunterricht zu ermöglichen. Ausgenommen seien bei den Tests nur die 15- bis 18-Jährigen, da in dieser Altersgruppe die Impfquote bei rund 70 Prozent liege, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch mit. Das Land hatte bereits vergangene Woche mit einem Pilotprojekt für Antikörper-Tests an religiösen Schulen begonnen.

Die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Israel lag Anfang der Woche bei mehr als 8.500 Fällen - der höchste Wert seit mehr als einem halben Jahr. Dabei sind mehr als 58 Prozent der rund 9,4 Millionen Israelis bereits zweifach geimpft.

(rt de/dpa)