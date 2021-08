Macron kritisiert am Jahrestag der Beirut-Explosion moralisches Versagen libanesischer Politiker

Am Jahrestag der tödlichen Explosion im Hafen von Beirut kritisierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die politische Klasse des Landes für ihr "moralisches Versagen". Dieses habe das Land weiter in die soziale und wirtschaftliche Krise gestürzt.

Die Äußerungen des französischen Staatschefs fielen bei der Eröffnung einer internationalen Geberkonferenz, auf der mindestens 350 Millionen US-Dollar für die Erholung des krisengeschüttelten Landes gesammelt werden sollen.

Macron warnte, dass trotz der internationalen Bemühungen, dem Land bei der Bewältigung der Turbulenzen zu helfen, die durch die Explosion in Beirut im August 2020 noch verschärft wurden, eine Spendensammlung kein "Blankoscheck für das politische System des Libanon" sein sollte, solange die Verantwortlichen nicht ihr eigenes Versagen angehen. Er hob hervor:

"Die libanesische Führung scheint auf eine Hinhaltestrategie zu setzen, was ich bedauere und für einen historischen und moralischen Fehler halte."

Im August 2020 zerstörte eine Explosion weite Teile der wichtigsten Hafenstadt der ehemaligen französischen Kolonie. Hierbei kamen mehr als 200 Menschen ums Leben, mehr als 7.500 Personen wurden verletzt. Die Folgen der Katastrophe führten zum Rücktritt der Regierung und hinterließen ein politisches Vakuum, das bis heute nicht gefüllt werden konnte.

Der libanesische Präsident Michel Aoun nahm an der Videokonferenz teil. Er wiederholte Macrons Besorgnis über das Scheitern der amtierenden Regierung, die in der Hoffnung eingesetzt worden war, das Land zu stabilisieren. Aoun forderte innenpolitischen Einigkeit und rief die Regierungsvertreter zur Zusammenarbeit auf. Der Libanon durchlaufe momentan schwierige Zeiten, so der Politiker.

Nachdem der libanesische Premierminister Saad Hariri, dem es ihm nicht gelungen war, den politischen Stillstand im Land zu überwinden, in der vergangenen Woche zurückgetreten war, designierte Aoun den Geschäftsmann Najib Mikati zu dessen Nachfolger. Nach seiner Ernennung wandte sich Mikati an die internationalen Geber und erklärte:

"In Zusammenarbeit mit dem Präsidenten werden wir eine Regierung gemäß der französischen Initiative bilden."

