Israel hebt Leihmutterschaftsverbot für gleichgeschlechtliche Paare und alleinstehende Männer auf

Ab sofort dürfen gleichgeschlechtliche Paare und alleinerziehende Väter in Israel die Dienste einer Leihmutter in Anspruch nehmen. Das entschied Israels Oberster Gerichtshof. Einige Politiker unterstützen diese Entscheidung, religiöse Oppositionsparteien sind dagegen.

Der israelische Oberste Gerichtshof hat das Verbot der Leihmutterschaft für gleichgeschlechtliche Paare und alleinstehende Männer aufgehoben. Dies berichtete The Times of Israel.

Die Entscheidung tritt in sechs Monaten in Kraft. Dies ist die Zeit, die der israelischen Regierung zur Verfügung steht, um sich auf die neuen Regeln vorzubereiten. Grund für die Gerichtsentscheidung war die im Jahr 2010 eingereichte Klage des schwulen Paares Etai Pinkas Arad und Yoav Arad Pinkas.

Derzeit können in Israel nur heterosexuelle Paare und alleinstehende Frauen die Dienste von Leihmüttern in Anspruch nehmen. Im Jahr 2020 entschied der Oberste Gerichtshof Israels, dass das Gesetz das Recht auf Gleichberechtigung und Elternschaft verletzt und setzte dem israelischen Parlament eine Frist, um es aufzuheben. Dies tat das Parlament jedoch nicht, und so hob der Oberste Gerichtshof das Gesetz mit seiner Entscheidung auf.

Der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz, der erste offen Schwule im Amt, reagierte auf das Urteil des Gerichtes mit einem Tweet, in dem er erklärte, dass die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren und alleinerziehenden Vätern ein Ende habe. Das Vorgehen des Obersten Gerichtshofes unterstützen auch der Außenminister Jair Lapid und der Verteidigungsminister Benjamin Gantz. Religiöse Oppositionsparteien kritisierten jedoch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes.

In Russland können heterosexuelle Paare und alleinstehende Frauen die Dienste von Leihmüttern in Anspruch nehmen. Die Nutzung dieser Möglichkeit durch alleinstehende Männer ist gesetzlich nicht geregelt.

Im Januar 2021 wurde bekannt, dass Abgeordnete der Staatsduma einen Gesetzentwurf erarbeiteten, der Leihmutterschaftsdienste für Ausländer sowie für unverheiratete Männer und unverheiratete Frauen verbietet. Im Juni 2021 wurde der Staatsduma ein Gesetzentwurf zum Verbot der Leihmutterschaft für Ausländer vorgelegt.

