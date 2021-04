Israel: Unruhen und Zusammenstöße mit der Polizei wegen Angriffs auf Rabbiner

In der Stadt Jaffa in der Nähe von Tel Aviv ist es zu Unruhen gekommen, nachdem mehrere Menschen am helllichten Tag einen Rabbiner angegriffen hatten. Die Polizei musste Kavallerie und Blendgranaten einsetzen, um die Demonstranten zu zerstreuen.