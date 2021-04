Für die Bewegungsfreiheit: Israel will geimpften Touristen "grünen Corona-Pass" anbieten

Israel hat es vorgemacht: Massenimpfungen und ein nationaler Corona-Pass, der die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglicht. Dieses Privileg sollen auch Touristen genießen können. Ab dem 23. Mai können Reisegruppen wieder nach Israel einreisen. Voraussetzung ist der Nachweis einer Impfung gegen das Coronavirus. Danach soll es Individualtouristen ermöglicht werden, Israel zu bereisen. Seit Beginn des Monats dürfen Touristen, die einen engen Angehörigen in Israel haben, ebenfalls das Land besuchen.

Israel hatte sich nach Beginn der Pandemie praktisch abgeschottet. Ausländern war die Einreise nur in Ausnahmefällen möglich. Die Tourismusindustrie ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor des Landes, sie hat stark unter den Folgen der Corona-Krise gelitten.

Der nun angedachte Corona-Pass wird den Touristen den Zugang zu touristischen Unterkünften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen ermöglichen. Er beinhaltet einen QR-Code sowie eine Identifikationsnummer. Diese könnte in Anlehnung an die Reisepassnummer gebildet werden. So ist es bereits für in Israel lebende Diplomaten üblich. Nach einem Corona-Test am Flughafen könnte der Pass ausgehändigt werden. Griechenland, Zypern und Georgien akzeptieren bereits Gesundheitszertifikate aus Israel.

Wenn Großbritannien die Einreisebestimmungen ab dem 17. Mai erleichtert, wird ein Ampelsystem Länder nach dem Risiko einer Coronavirus-Infektion einteilen. Israel wird auf der grünen Liste stehen.

