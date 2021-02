"So Gott will, fliegen wir zum Mond": Erdoğan kündigt türkische Mondmission für 2023 an

Nur wenige Tage nach der Ankündigung, sein Land zur zehntgrößten Volkswirtschaft machen zu wollen, präsentierte der türkische Präsident einen Plan für ein Zehn-Jahres-Raumfahrtprogramm. Dieser soll die Türkei bei der Eroberung des Weltraums ganz nach vorne bringen.

Quelle: Reuters © Alkis Konstantinidis