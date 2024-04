Irak führt Strafe für Homosexualität wieder ein

Das irakische Parlament hat am 27. April ein Gesetz verabschiedet, in dem hohe Freiheitsstrafen für homosexuelle Beziehungen und transsexuelles Verhalten vorgesehen sind. Ein früheres Verbot gleichgeschlechtlicher Beziehungen war 2003 durch die US-Besatzung abgeschafft worden.

Quelle: AFP © Asaad NIAZI / AFP

Das irakische Parlament hat am Sonnabend ein Gesetz verabschiedet, das gleichgeschlechtliche Beziehungen und Transsexualität verbietet. Die Maßnahme wurde von den USA und dem Vereinigten Königreich verurteilt, der Sprecher des Parlaments in Bagdad, Mohsen al-Mandalawi, hat sie jedoch als "notwendigen Schritt zum Schutz der Wertestruktur der Gesellschaft" und um "unsere Kinder vor Aufrufen zu moralischer Verderbtheit und Homosexualität zu bewahren" bezeichnet. Laut einer von Reuters eingesehenen Kopie des Gesetzes sieht dieses Gefängnisstrafen zwischen 10 und 15 Jahren für jeden vor, der homosexuelle Beziehungen unterhält, sieben Jahre für jeden, der Homosexualität oder Prostitution fördert, und zwischen einem und drei Jahren für jeden, der sein "biologisches Geschlecht" ändert oder sich "verweichlicht" kleidet. Das irakische Strafgesetzbuch von 1969 stellte Homosexualität nicht ausdrücklich unter Strafe, bot Schwulen und Lesben aber auch keinen Schutz vor außergerichtlichen Schikanen. Eine Aktualisierung des Gesetzes in den 1980er Jahren legalisierte den "Ehrenmord" an Homosexuellen durch ihre Familienangehörigen, während eine Verfassungsänderung von 1993 die Todesstrafe für homosexuelle Handlungen einführte. Lehrerverband warnt vor Antisemitismus und Homophobie bei Schülern mit muslimischem Hintergrund Nach dem Einmarsch der USA in den Irak im Jahr 2003 schaffte der Besatzungsgouverneur Paul Brenner die Todesstrafe ab und führte das Strafgesetzbuch auf den Stand von 1969 zurück. Westliche Medien berichteten über einen Anstieg der Angriffe auf Homosexuelle durch Polizei und Milizen nach dem teilweisen Abzug der amerikanischen Truppen im Jahr 2012, obwohl das US-Außenministerium 2019 erklärt hatte, es habe die irakischen Sicherheitskräfte "in der korrekten Einhaltung der Menschenrechte" geschult. Die USA seien "zutiefst besorgt" über die Abstimmung vom Sonnabend, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, in einer Presseerklärung. In einem Beitrag in den sozialen Medien bezeichnete der britische Außenminister David Cameron das Gesetz als "gefährlich und besorgniserregend" und sagte, dass "niemand wegen seiner Person ins Visier genommen werden sollte." Unabhängig von ihrem rechtlichen Status ist Homosexualität unter der konservativen schiitischen Mehrheit des Irak seit jeher ein Tabu. Die LGBTQ-Kultur wird von einigen Irakern als feindliche westliche Ideologie betrachtet, und bei irakischen Protesten werden manchmal regenbogenfarbene "Pride"-Flaggen zusammen mit den Flaggen westlicher Nationen verbrannt. Mehr zum Thema - USA: Neue Studie soll belegen, dass sich fast 30 Prozent der Generation Z als LGBTQ+ identifizieren

