Präsident der Malediven fordert Abzug des indischen Militärkontingents bis zum 15. März

In Anbetracht der angespannten Beziehungen zu Indien und einer auf China ausgerichteten Politik sagte der maledivische Präsident, Neu-Delhi müsse sein Militär bis zum 15. März abziehen. Die Länder sind wegen des israelisch-palästinensischen Konflikts aneinandergeraten.

Quelle: AFP © KARIM SAHIB

Die Republik Malediven befinde sich nicht auf der "Rückseite" eines Staates und der Indische Ozean gehöre keinem Land, sagte der maledivische Präsident Mohamed Muizzu gegenüber Reportern nach einer Reise nach China, berichtete die South China Morning Post. Damit setzt sich der Streit zwischen den beiden Ländern fort. Drei maledivische Vizeminister bezeichneten in den sozialen Medien X den indischen Premierminister Narendra Modi als "Clown", "Terroristen" und "Marionette Israels", weil er den jüdischen Staat in seinem Konflikt mit Palästina unterstützt. Die Staatsreligion auf den Malediven ist der Islam. Nach den Veröffentlichungen wurden die Beamten entlassen und die maledivische Regierung betonte, dass ihre Ansichten nicht die Position des Staates seien. Dennoch riefen viele Inder in den sozialen Medien zu einem Boykott des Inselstaates auf. Die South China Morning Post stellte fest, dass der Abbruch der Beziehungen größere Auswirkungen auf die Malediven haben wird. Vor den Äußerungen der drei Beamten postete Modi auf seinem früheren Twitter-Account Fotos von der indischen Inselgruppe Lakshadweep, wo er Urlaub machte. Er schrieb, Lakshadweep habe ein ungenutztes Potenzial für den Tourismus. Die Malediven waren der Meinung, dass die Postings die Popularität ihrer Ferienorte bei Indern schmälern sollten. Indien: Urlaubsfotos von Regierungschef Modi sorgen für Unruhe in der Region Die Reaktion der maledivischen Behörden rief bei der indischen Bevölkerung Verärgerung hervor, und die Unternehmen in dem Land stellten die Förderung von Projekten auf dem Inselstaat ein. Die South China Morning Post wies darauf hin, dass China ein regionaler Rivale Indiens ist, zu dem die Malediven derzeit angespannte Beziehungen unterhalten. Muizzu erläuterte Pläne zur Verringerung der Abhängigkeit der Malediven von Indien, wohin sich die maledivischen Bürger zur medizinischen Versorgung begeben und von wo die meisten Grundnahrungsmittel und Medikamente eingeführt werden. So haben die Malediven beispielsweise mit der Türkei eine Vereinbarung über die Einfuhr von Reis, Zucker und Weizenmehl getroffen, während Medikamente direkt von Herstellern in Europa und den USA importiert werden sollen. Darüber hinaus soll das von der Regierung geförderte Programm zur allgemeinen Gesundheitsversorgung der Malediver in Krankenhäusern in Indien und Sri Lanka auf Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate ausgeweitet werden. Muizzu sagte: "Wenn dieses Programm vollständig eingeführt ist, werden die Malediver in Ländern mit viel besserer Qualität versorgt werden als in den Ländern, in die wir jetzt gehen." Der maledivische Präsident betonte in seiner Rede, dass Peking die territoriale Integrität des Inselstaates respektiere, und wies darauf hin, dass China vor der Coronavirus-Pandemie die meisten Touristen auf die Malediven entsandt habe und Maßnahmen ergriffen würden, um diese Zahl zu verdoppeln. Muizzu schloss: "Wir werden auf jeden Fall unsere Unabhängigkeit und Souveränität herstellen und ein Malediven für Malediver schaffen. … Wir mögen klein sein, aber das gibt euch nicht das Recht, uns zu schikanieren." Indien sagt Abzug seiner Truppen von den Malediven zu Muizzu wurde im vergangenen Herbst zum Präsidenten gewählt. Er gilt als "prochinesischer" Politiker, während sein Gegenkandidat – der frühere Präsident Ibrahim Mohamed Solih – eine eher nach Indien orientierte Politik verfolgte. Nach seinem Amtsantritt versprach Muizzu, das indische Militär aus dem Land abzuziehen und den Handel auszugleichen, der sich unter seinem Vorgänger stark zugunsten Indiens entwickelt hatte. Neu-Delhi erklärte sich bereit, sein Militär abzuziehen. Der Hindustan Times zufolge hatte Muizzu den Abzug des indischen Militärs bis zum 15. März gefordert, wie eine maledivische Delegation indischer Vertreter bei einem Treffen in der maledivischen Hauptstadt Malé mitteilte. In einer Erklärung des maledivischen Außenministeriums hieß es, beide Seiten hätten ihre Bereitschaft zur Intensivierung der Zusammenarbeit bekundet und seien übereingekommen, den Abzug der indischen Truppen zu beschleunigen. Mehr zum Thema - Indische Finanzministerin: 135 Millionen Inder aus der Armut befreit

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.