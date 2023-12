Indien sagt Abzug seiner Truppen von den Malediven zu

Die indische Regierung erklärt sich bereit, seine Truppen von den Malediven abzuziehen. Das indische Militär ist im Inselstaat größtenteils mit der Wartung von einem Flugzeug und zwei Hubschraubern beschäftigt, die bei der Katastrophenbekämpfung eingesetzt werden.

Quelle: Gettyimages.ru © suman bhaumik

Der maledivische Präsident Mohamed Muizzu ist am Rande des UN-Klimagipfels COP28 mit indischen Vertretern, darunter Premierminister Narendra Modi, zusammengetroffen. Im Anschluss erklärte Muizzu, dass Indien seine Truppen von den Malediven abziehen werde. Wörtlich hieß es: "In den Gesprächen, die wir führten, erklärte sich die indische Regierung bereit, indische Soldaten abzuziehen. Außerdem haben wir vereinbart, einen hochrangigen Ausschuss einzurichten, der sich mit Fragen im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten befassen soll." Eine Flugreise, die ist lustig ... 250 Regierungsmitarbeiter reisen zum Klimagipfel nach Dubai Nach Angaben von Reuters besteht das indische Militärkontingent auf den Malediven aus 75 Personen, die Zeitung The Hindu spricht von 77. Die meisten von ihnen beschäftigten sich mit den Fragen des Betriebs von zwei ALH-Hubschraubern und einem Dornier-Flugzeug, die der Inselstaat von Indien erhielt. Die Hindustan Times zitierte Quellen mit der Aussage, dass der weitere Betrieb dieser Geräte, die im Katastrophenmanagement eingesetzt worden seien, noch diskutiert werde. Der Abzug des indischen Militärs war eines der Wahlversprechen von Muizzu. Er gewann die Wahl im September dieses Jahres. Neu-Delhi leistet Malé militärische Hilfe, beteiligt sich am Bau einer Marinewerft und an der Katastrophenhilfe. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters soll ein hoher indischer Regierungsbeamter in Neu-Delhi erklärt haben, dass es Gespräche zwischen Indien und den Malediven über diese Themen gegeben habe und beide Seiten die Bedeutung der geleisteten Hilfe erkannt hätten. Modi bezeichnete sein erstes Treffen mit dem neuen maledivischen Staatschef als "produktiv". Er sagte, sie hätten "Wege zur Stärkung der Freundschaft" der beiden Länder in verschiedenen Bereichen erörtert. Mehr zum Thema - Indien: Wie Elektrofahrzeuge die Umwelt schädigen, die sie retten sollen

