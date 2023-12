"Parasite"-Darsteller Lee Sun-kyun ist tot

Lee Sun-kyun, der Star des Oscar-gekrönten südkoreanischen Films "Parasite", wurde in seinem Auto tot aufgefunden. Ersten Medienberichten zufolge handelt es sich um Suizid. Wegen mutmaßlichen Drogenkonsums stand der Schauspieler im Visier der Polizei.

Quelle: Gettyimages.ru © John Nacion

Der Schauspieler Lee Sun-kyung, der in dem Oscar–prämierten südkoreanischen Film "Parasite" aus dem Jahr 2019 die Rolle eines reichen Familienvaters spielte, ist tot. Lee sei leblos in seinem Auto in einem Park in Seoul entdeckt worden, meldet die lokale Notdienststelle. Der Schauspieler war 48 Jahre alt. Wolfgang Schäuble gestorben Wie die Nachrichtenagentur Yonhap schreibt, werde vermutet, dass er Selbstmord begangen habe. Die Agentur fügt hinzu, dass die Polizei in der Wohnung des Schauspielers einen Abschiedsbrief gefunden habe, dessen Inhalt aber nicht bekannt gegeben worden sei. Vorerst hält sich die Polizei weitgehend mit Kommentaren zurück und meldet, dass die genaue Todesursache von Rechtsmedizinern ermittelt werde. Es ist aber bekannt, dass die Polizei wenige Stunden vor der Entdeckung des Schauspielers einen Anruf von Lees Manager erhielt, der mitteilte, dass Lee Sun-kyun verschwunden sei und sich seit längerer Zeit nicht mehr gemeldet habe, was zuvor noch nie vorgekommen gewesen sei. Überdies bestätigt die Polizei, dass das Anfang des Jahres gegen den Star eingeleitete Verfahren wegen mutmaßlichen Drogenkonsums noch nicht abgeschlossen gewesen sei. Der Schauspieler habe versichert, Beruhigungsmittel eingenommen zu haben, ohne zu wissen, dass diese Suchtmittel enthielten. Zwei Drogentests seien von der Polizei durchgeführt worden, die beide negativ ausgefallen seien. Nachdem die Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gelangt waren, musste Lee auf mehrere vielversprechende Angebote verzichten. Auch wurden einige pikante Details bekannt: Angeblich soll der Schauspieler in Seoul in einem Elite-Bordell zu Drogen gegriffen haben, zu dessen Kunden auserwählte Vertreter des Film- und Showbusiness gehören. Internationale Bekanntheit erlangte Lee Sun-kyun durch seine Hauptrolle in dem mit einem Oscar ausgezeichneten Film "Parasite". Vor seinem internationalen Durchbruch war Lee bereits in seinem Heimatland ein bekannter Schauspieler. Seine Filmografie umfasst 49 Werke. Lee Sun-kyun hinterlässt eine Frau und zwei Söhne. Mehr zum Thema - Film über legendären sowjetischen Torwart gewinnt Filmpreis in Italien

