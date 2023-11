Canberra wirft Peking vor, Sonar gegen australische Taucher eingesetzt zu haben

Australien hat das chinesische Militär beschuldigt, sein Sonar gegen australische Taucher an Bord eines Zerstörers eingesetzt zu haben. Nach Angaben des australischen Verteidigungsministers ereignete sich der Vorfall am 14. November im Japanischen Meer.

Quelle: Gettyimages.ru © DeAgostini

Die australischen Behörden haben China nach einem gefährlichen Zwischenfall, an dem Kriegsschiffe beider Länder beteiligt waren und bei dem ein chinesischer Zerstörer sein Sonar gegen australische Taucher eingesetzt hat, unprofessionelles und unverantwortliches Verhalten auf See vorgeworfen. Dies teilte der australische Verteidigungsminister und stellvertretende Premierminister Richard Marles mit. Analyse Der Erste knickt ein: US-Verbündeter Australien bittet um Gnade und Aufschub Ihm zufolge hat die australische Regierung den chinesischen Behörden "ihre ernste Besorgnis über das unsichere und unprofessionelle Verhalten der Besatzung des Zerstörers der chinesischen Volksbefreiungsarmee gegenüber dem australischen Kriegsschiff HMAS Toowoomba" mitgeteilt. Der stellvertretende Premierminister wies darauf hin, dass Australien den Seeraum in der Region seit Jahrzehnten "im Einklang mit dem Völkerrecht" überwacht und von allen Nationen, einschließlich China, erwartet, dass sie ihre Streitkräfte "sicher" und "professionell" führen. Er präzisierte, dass sich der besagte Vorfall am 14. November 2023 in internationalen Gewässern in Japans ausschließlicher Wirtschaftszone ereignete. Das australische Kriegsschiff habe "angehalten, um die Propeller von Fischernetzen zu befreien", nachdem es über die normalen Kommunikationskanäle gewarnt worden sei, so Marles. Er sagte: "Während der Tauchoperationen näherte sich ein chinesischer Zerstörer, der in der Nähe operierte, der HMAS Toowoomba. Obwohl das chinesische Schiff die Kommunikation mit der Toowoomba bestätigte, näherte es sich aus größerer Entfernung. Kurz darauf wurde festgestellt, dass es sein am Rumpf montiertes Sonar in einer Weise einsetzte, die eine Gefahr für die Sicherheit der australischen Taucher darstellte, die gezwungen waren, das Wasser zu verlassen." Nach Angaben des Verteidigungsministers führte das Vorgehen der chinesischen Schiffsbesatzung zu "leichten Verletzungen der australischen Taucher, die durch die Einwirkung hydroakustischer Impulse verursacht wurden". Zuvor hatte Paul Dibb, ein Experte des Australian Strategic Policy Institute und Professor an der Australian National University, behauptet, dass Australien im Falle einer Verwicklung in einen bewaffneten Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China chinesische Stützpunkte im Südchinesischen Meer und im Pazifischen Ozean angreifen könnte. China warf seinerseits Australien vor, Pekings Beziehungen im Pazifik zu stören. Mehr zum Thema – Gipfeltreffen in Indonesien: Lawrow warnt vor Militarisierung Ostasiens durch NATO

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.