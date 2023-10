Chinas Ex-Ministerpräsident Li Keqiang gestorben

In China ist der frühere Ministerpräsident Li Keqiang staatlichen Medien zufolge an einem plötzlichen Herzinfarkt im Alter von 68 Jahren gestorben. Li Keqiang diente ab 2013 ein Jahrzehnt lang unter Präsident Xi Jinping und trat im März in den Ruhestand.

Quelle: Legion-media.ru

Li Keqiang, ehemaliger Ministerpräsident Chinas, ist im Alter von 68 Jahren gestorben, wie der staatliche Sender CCTV am Freitag berichtete. "Li starb am frühen Freitagmorgen in Shanghai an einem plötzlichen Herzinfarkt" so CCTV. "Genosse Li Keqiang, der sich in den letzten Tagen in Schanghai erholte, erlitt am 26. Oktober einen plötzlichen Herzinfarkt. Nachdem alle Bemühungen, ihn wiederzubeleben, gescheitert waren, starb er am 27. Oktober um zehn Minuten nach Mitternacht in Schanghai", so der Sender weiter. China und Kolumbien heben ihre Beziehung auf Ebene der strategischen Kooperation Li, der von 2013 bis März dieses Jahres Chinas zweithöchster Beamter war, konzentrierte sich in seiner zweijährigen Amtszeit vor allem auf die Wirtschaftspolitik und Auslandsinvestitionen. Er war ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler und Absolvent der Universität Peking. Nachdem er aus den unteren Rängen der Kommunistischen Partei aufgestiegen war, wurde Li 2008 zum Vizepremier ernannt und fünf Jahre später erneut befördert. In seine Amtszeit als Ministerpräsident fielen mehrere diplomatische Bemühungen, darunter Besuche in Indien und Pakistan. Li wurde Anfang des Jahres von Li Qiang als Ministerpräsident abgelöst. Bei seinem letzten offiziellen Auftritt auf dem Nationalen Volkskongress im März warnte er vor separatistischen Bestrebungen und ausländischen Einmischungen in Taiwan, das Peking als Teil der Volksrepublik betrachtet. Li hatte gesagt: "Wir alle, Chinesen auf beiden Seiten der Taiwanstraße, sollten zusammenkommen, um die große und glorreiche Sache der Verjüngung Chinas voranzutreiben." Er hatte hinzugefügt: "Wir sollten die friedliche Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße fördern und den Prozess der friedlichen Wiedervereinigung Chinas vorantreiben." Mehr zum Thema – Chinas Verteidigungsminister in den Ruhestand geschickt

