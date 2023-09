Indien weist Trudeaus "absurde" Anschuldigungen zurück

Neu-Delhi wies am Dienstag die "absurden" Anschuldigungen der kanadischen Regierung zurück, wonach indische Agenten an der Ermordung des Anführers der Separatistenbewegung Khalistan, des kanadischen Staatsbürgers Hardeep Singh Nijjar, beteiligt gewesen sein sollen.

Dies geschah, nachdem die kanadische Regierung am Montag einen hochrangigen indischen Diplomaten des Landes verwiesen hat. Zuvor hatte Ottawa eine Untersuchung zu der Behauptung eingeleitet – die Premierminister Justin Trudeau als glaubwürdig bezeichnete – dass die indische Regierung eine Verbindung zur Ermordung eines Aktivisten der Khalistan-Bewegung habe. Nijjar, ein offener Anhänger der Khalistan-Bewegung, die ein unabhängiges Sikh-Heimatland in der indischen Region Punjab anstrebt, wurde am 18. Juni vor einem Sikh-Kulturzentrum in Surrey, British Columbia, erschossen.

Trudeau wandte sich am Montagnachmittag in einer Dringlichkeitsansprache an die Abgeordneten des Parlaments und teilte ihnen mit, dass die kanadischen Sicherheitsbehörden "glaubwürdigen Behauptungen über eine mögliche Verbindung zwischen Agenten der indischen Regierung" und der Ermordung von Nijjar auf kanadischem Boden nachgegangen seien.

"Behauptungen über eine Verwicklung der indischen Regierung in einen Gewaltakt in Kanada sind absurd", betonte das indische Außenministerium in einer Erklärung.

Es fügte hinzu, dass "solche unbegründeten Anschuldigungen dazu dienen, den Fokus von den khalistanischen Terroristen und Extremisten abzulenken, die in Kanada Unterschlupf gefunden haben und weiterhin Indiens Souveränität und territoriale Integrität bedrohen. Die Untätigkeit der kanadischen Regierung in dieser Angelegenheit ist seit Langem ein Grund zur Sorge".

Neu-Delhi erklärte weiter, die Tatsache, dass kanadische Politiker "offen ihre Sympathie für solche Elemente zum Ausdruck brachten", gebe weiterhin Anlass zu "tiefer Besorgnis".

"Der Raum, der in Kanada einer Reihe von illegalen Aktivitäten wie Morden, Menschenhandel und organisiertem Verbrechen gegeben wird, ist nicht neu. Wir weisen alle Versuche zurück, die indische Regierung mit solchen Entwicklungen in Verbindung zu bringen. Wir fordern die kanadische Regierung auf, unverzüglich und wirksam gegen alle antiindischen Elemente vorzugehen, die von ihrem Boden aus operieren", hieß es in der Erklärung.

Zuvor hatte die kanadische Außenministerin Melanie Joly am Montag bekannt gegeben, dass der Leiter des indischen Geheimdienstes in Kanada als Konsequenz aus der angeblichen Verwicklung Indiens in den Anschlag ausgewiesen worden sei. "Wenn sich dies bewahrheiten sollte, wäre dies eine große Verletzung unserer Souveränität und der grundlegendsten Regel des Umgangs von Ländern miteinander", sagte Joly laut Associated Press.

Der Schritt kommt wenige Tage, nachdem Kanada eine Handelsmission nach Indien abgesagt und die indische Regierung zugegeben hatte, dass die entscheidenden Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern wegen "bestimmter Probleme" eingefroren worden seien. Auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi übermittelte der indische Premierminister Narendra Modi Trudeau seine "starken Bedenken" bezüglich Kanadas Haltung gegenüber dem Khalistan-Aktivismus, teilte das indische Außenministerium am 10. September mit.

Im Juli hatte Neu-Delhi den kanadischen Hochkommissar wegen Plakaten vorgeladen, die von Khalistan-Befürwortern im Vorfeld der "Freedom Rally" vor den indischen Konsulaten in Toronto und Vancouver veröffentlicht worden waren. Auf den Plakaten wurden indische Diplomaten als "Mörder" bezeichnet, was unter der punjabischen Diaspora in Kanada Empörung auslöste. Ottawa bezeichnete die Aushänge als "inakzeptabel" und erklärte, dass es seine Verpflichtungen in Bezug auf die Sicherheit von Diplomaten "sehr ernst" nehme.

